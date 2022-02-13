"Друзья не спят". В Украину прибыли еще два самолета с оборонной помощью США

"Сегодня утром в Киев прибыли два самолета с американской помощью по быстрому развертыванию, чтобы усилить оборону Украины. Эта часть недавно принятой помощи на $200 млн включает в себя боеприпасы и заряды для гранатометов. Мы – вместе с Украиной", – говорится в сообщении.

В посольстве отметили, что это 16-й и 17-й рейсы с военной помощью в рамках пакета на $200 млн.

Министр обороны Украины Алексей Резников написал в Twitter, что эти два борта доставили в страну 180 тонн боеприпасов.

"Всего мы получили 17 птиц [c военной помощью] весом почти 1500 тонн! Наши друзья не спят!" – добавил Резников.