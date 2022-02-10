Литва в ближайшие дни передаст Украине зенитно-ракетные комплексы Stinger

Шимоните выразила надежду на то, что Украине никогда не придется воспользоваться этим оружием Фото: ЕРА

По словам Шимоните, поставки запланированы на эту неделю.

"Мы увеличиваем количество военных инструкторов в Украине и будем предоставлять Украине дополнительное вооружение и военное оборудование. Я сообщила господину премьер-министру, что вскоре, в ближайшие дни, в Украину поступят зенитно-ракетные комплексы Stinger. Я надеюсь и искренне желаю, что Украине никогда не придется ими воспользоваться", – сказала премьер-министр Литвы.

В начале января в минобороны Латвии заявили о поддержке Украины из-за агрессии РФ. "Латвия оказывает и будет продолжать оказывать Украине невоенную и военную поддержку... В случае необходимости поставим и оружие", – сказал министр обороны Латвии Артис Пабрикс.

Politico со ссылкой на источник в администрации США написало 19 января, что Госдепартамент Соединенных Штатов одобрил просьбу трех союзников по НАТО – Эстонии, Литвы и Латвии – о передаче Украине оружия американского производства.

21 января министры обороны Литвы, Латвии и Эстонии заявили, что из-за "растущего военного давления" России на Украину и вокруг нее страны Балтии предоставят Киеву военную помощь, в том числе ПЗРК Stinger.