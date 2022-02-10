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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Литва в ближайшие дни передаст Украине зенитно-ракетные комплексы Stinger

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Шимоните выразила надежду на то, что Украине никогда не придется воспользоваться этим оружием
Шимоните выразила надежду на то, что Украине никогда не придется воспользоваться этим оружием
Фото: ЕРА

Литва передаст Украине переносные зенитно-ракетные комплексы (ПЗРК) Stinger. Об этом 10 февраля в Киеве премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила на совместной пресс-конференции с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем, сообщает "ГОРДОН".

По словам Шимоните, поставки запланированы на эту неделю.

"Мы увеличиваем количество военных инструкторов в Украине и будем предоставлять Украине дополнительное вооружение и военное оборудование. Я сообщила господину премьер-министру, что вскоре, в ближайшие дни, в Украину поступят зенитно-ракетные комплексы Stinger. Я надеюсь и искренне желаю, что Украине никогда не придется ими воспользоваться", – сказала премьер-министр Литвы.

В начале января в минобороны Латвии заявили о поддержке Украины из-за агрессии РФ. "Латвия оказывает и будет продолжать оказывать Украине невоенную и военную поддержку... В случае необходимости поставим и оружие", – сказал министр обороны Латвии Артис Пабрикс.

Politico со ссылкой на источник в администрации США написало 19 января, что Госдепартамент Соединенных Штатов одобрил просьбу трех союзников по НАТО – Эстонии, Литвы и Латвии – о передаче Украине оружия американского производства.

21 января министры обороны Литвы, Латвии и Эстонии заявили, что из-за "растущего военного давления" России на Украину и вокруг нее страны Балтии предоставят Киеву военную помощь, в том числе ПЗРК Stinger.

Контекст:

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.

США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе.

В Белом доме заявили 18 января 2022 года, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь.

28 января президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что ситуация на границе не более напряженная, чем в начале 2021 года, а высказывания западных лидеров о скорой войне вредят украинской экономике.

Министр обороны Украины Алексей Резников в конце января заявлял, что, несмотря на значительное скопление российских войск, не создано ни одной ударной группировки, необходимой для того, чтобы перейти к наступлению.

8 февраля Резников сообщил, что вдоль всей границы с Украиной со стороны РФ, Республики Беларусь и временно оккупированных территорий находится 140 тыс. военных, включая воздушный и морской компонент.

Теги: Россия, Украина, Латвия, Эстония, Литва, граница, вооружение, агрессия, вторжение, Минобороны, ПЗРК, Ингрида Шимоните, Денис Шмыгаль, войска
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