Турция заявила, что Россия не помешает ей продавать оружие Украине

На вооружении украинской армии есть два турецких беспилотных комплекса Bayraktar Фото: EPA

По словам Алтуна, военное сотрудничество между Анкарой и Киевом не направлено против России и не будет прервано в угоду ей.

Он добавил, что соглашения о сотрудничестве, которые Анкара подписывает с Киевом, никаким образом "не связаны с текущей кризисной ситуацией".