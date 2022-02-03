Турция заявила, что Россия не помешает ей продавать оружие Украине

По словам Алтуна, военное сотрудничество между Анкарой и Киевом не направлено против России и не будет прервано в угоду ей.
Он добавил, что соглашения о сотрудничестве, которые Анкара подписывает с Киевом, никаким образом "не связаны с текущей кризисной ситуацией".
Bayraktar TB2 – это ударный оперативно-тактический средневысотный БПЛА с продолжительностью полета более 12 часов. Bayraktar TB2 может вести разведывательные действия и поражать цели высокоточными ракетами и бомбами, так как способен поднимать в воздух груз до 55 кг.
В начале сентября 2021 года главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщал, что на вооружении украинской армии есть два турецких беспилотных комплекса Bayraktar – 12 летательных аппаратов. Еще четыре таких комплекса планируется приобрести.
19 сентября Минобороны Украины и турецкая компания Bayraktar Savunma подписали меморандум о строительстве и обустройстве общего учебно-испытательного центра для обслуживания, текущего ремонта, модернизации беспилотников, а также обучении персонала, связанного с эксплуатацией БПЛА Bayraktar.
26 октября 2021 года главный редактор "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов сообщил, что ВСУ впервые применили ударный турецкий беспилотник Bayraktar для борьбы с артиллерией боевиков на Донбассе.
Командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев сообщил, что беспилотники Bayraktar находятся на боевом дежурстве еще с весны 2021 года.
Министр обороны Алексей Резников 3 февраля анонсировал подписание рамочного соглашения о строительстве в Украине завода Bayraktar по производству беспилотных летательных аппаратов.