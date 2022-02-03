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Турция заявила, что Россия не помешает ей продавать оружие Украине

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На вооружении украинской армии есть два турецких беспилотных комплекса Bayraktar
На вооружении украинской армии есть два турецких беспилотных комплекса Bayraktar
Фото: EPA

Глава управления по связям с общественностью администрации президента Турции Фахреттин Алтун заявил Bloomberg, что страна не отступит от запланированных соглашений по поставкам оружия Украине, в том числе от возможной продажи дополнительных беспилотников Bayraktar.

По словам Алтуна, военное сотрудничество между Анкарой и Киевом не направлено против России и не будет прервано в угоду ей.

Он добавил, что соглашения о сотрудничестве, которые Анкара подписывает с Киевом, никаким образом "не связаны с текущей кризисной ситуацией".

Контекст:

Bayraktar TB2 – это ударный оперативно-тактический средневысотный БПЛА с продолжительностью полета более 12 часов. Bayraktar TB2 может вести разведывательные действия и поражать цели высокоточными ракетами и бомбами, так как способен поднимать в воздух груз до 55 кг.

В начале сентября 2021 года главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщал, что на вооружении украинской армии есть два турецких беспилотных комплекса Bayraktar – 12 летательных аппаратов. Еще четыре таких комплекса планируется приобрести.

19 сентября Минобороны Украины и турецкая компания Bayraktar Savunma подписали меморандум о строительстве и обустройстве общего учебно-испытательного центра для обслуживания, текущего ремонта, модернизации беспилотников, а также обучении персонала, связанного с эксплуатацией БПЛА Bayraktar.

26 октября 2021 года главный редактор "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов сообщил, что ВСУ впервые применили ударный турецкий беспилотник Bayraktar для борьбы с артиллерией боевиков на Донбассе.

Командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев сообщил, что беспилотники Bayraktar находятся на боевом дежурстве еще с весны 2021 года.

Министр обороны Алексей Резников 3 февраля анонсировал подписание рамочного соглашения о строительстве в Украине завода Bayraktar по производству беспилотных летательных аппаратов.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Турция, беспилотники
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