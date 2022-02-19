Россия хочет ввести на Донбасс регулярные войска под видом "миротворцев" – главнокомандующий ВСУ

"На временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей российские кадровые военные и спецслужбы готовят теракты, жертвами которых будут мирные жители. Враг стремится использовать это как повод для обвинения Украины и введения регулярных подразделений вооруженных сил РФ под видом "миротворцев", – сказал он.

Главнокомандующий ВСУ подчеркнул, что, "дезинформируя общество о задержании якобы украинских ДРГ, противник раскрывает собственные планы, среди которых – минирование мостов и путей, по которым оккупационная администрация вывозит мирных жителей на территорию РФ, минирование автомобилей, жилых домов и общественных объектов".

"Под особой опасностью находятся автобусы и поезда с детьми-сиротами и пожилыми людьми, вывозимыми по известным и запланированным ими графикам и маршрутам. В очередной раз подчеркиваем, что Украина не планирует никаких наступательных действий на Донбассе. За последние дни обострения со стороны противника не было ни одной жертвы ни среди мирного населения, ни среди военных наемников", – объяснил Залужный.

По его словам, "противник использует принудительный вывоз мирного населения, прежде всего женщин и детей, для реализации своих кровавых провокаций".

"Обнародуя преступные намерения агрессора, мы пытаемся сломать эти сценарии. Ведь наша главная задача – сохранить жизнь сограждан с обеих сторон линии столкновения", – заявил Залужный.

Согласно озвученным 19 февраля данным украинской разведки, в Донецк прибыли наемники частной российской компании "Вагнер", которые собираются вместе с российскими спецслужбами устроить ряд терактов, в частности, взрывать жилые дома.

Главное управление разведки Минобороны Украины опубликовало список находящихся в ОРДЛО предприятий, которые Россия может использовать для устройства терактов, которые в том числе могут привести "к технологической катастрофе в регионе, гибели значительного количества местных жителей и создания повода для нападения, так называемого casus belli".