Россия хочет ввести на Донбасс регулярные войска под видом "миротворцев" – главнокомандующий ВСУ

"На временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей российские кадровые военные и спецслужбы готовят теракты, жертвами которых будут мирные жители. Враг стремится использовать это как повод для обвинения Украины и введения регулярных подразделений вооруженных сил РФ под видом "миротворцев", – сказал он.
Главнокомандующий ВСУ подчеркнул, что, "дезинформируя общество о задержании якобы украинских ДРГ, противник раскрывает собственные планы, среди которых – минирование мостов и путей, по которым оккупационная администрация вывозит мирных жителей на территорию РФ, минирование автомобилей, жилых домов и общественных объектов".
"Под особой опасностью находятся автобусы и поезда с детьми-сиротами и пожилыми людьми, вывозимыми по известным и запланированным ими графикам и маршрутам. В очередной раз подчеркиваем, что Украина не планирует никаких наступательных действий на Донбассе. За последние дни обострения со стороны противника не было ни одной жертвы ни среди мирного населения, ни среди военных наемников", – объяснил Залужный.
По его словам, "противник использует принудительный вывоз мирного населения, прежде всего женщин и детей, для реализации своих кровавых провокаций".
"Обнародуя преступные намерения агрессора, мы пытаемся сломать эти сценарии. Ведь наша главная задача – сохранить жизнь сограждан с обеих сторон линии столкновения", – заявил Залужный.
Согласно озвученным 19 февраля данным украинской разведки, в Донецк прибыли наемники частной российской компании "Вагнер", которые собираются вместе с российскими спецслужбами устроить ряд терактов, в частности, взрывать жилые дома.
Главное управление разведки Минобороны Украины опубликовало список находящихся в ОРДЛО предприятий, которые Россия может использовать для устройства терактов, которые в том числе могут привести "к технологической катастрофе в регионе, гибели значительного количества местных жителей и создания повода для нападения, так называемого casus belli".
17 февраля на Донбассе резко обострилась ситуация. По информации штаба операции Объединенных сил, были обстреляны 30 населенных пунктов на подконтрольных Украине территориях, причем под удар попали детский сад и несколько школ, где в это время находились дети. Пострадали двое военных и пятеро гражданских.
18-го и 19-го февраля обстрелы на Донбассе продолжились. На 20.00 субботы штаб ООС зафиксировал 101 нарушение боевиками режима перемирия, погибли двое и ранены четверо украинских военнослужащих. По данным Залужного, раненых пять.
На этом фоне боевики "ЛНР" и "ДНР" объявили об эвакуации населения ОРЛО и ОРДО в Россию. Главарь боевиков "ЛНР" Леонид Пасечник, заявление которого опубликовали СМИ боевиков, в частности, утверждал, что Вооруженные силы Украины сформировали "внушительную ударную группировку" и якобы планируют "глубокий прорыв" в ОРЛО.
Позже выяснилось, что главари террористических группировок записали свои "срочные" обращения об эвакуации жителей ОРДЛО, опубликованные 18 февраля, за двое суток до этого.
Журналисты обратили внимание, что в 2008 году за несколько дней до вторжения в Грузию Россия эвакуировала население Южной Осетии так же, как это происходит на Донбассе в 2022 году.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что никаких приказов в Украине об освобождении силовым путем временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей нет. Данилов также сообщил об угрозе провокаций со стороны РФ.
В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой.
Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.