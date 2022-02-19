ГУР Минобороны заявило о вероятности совершения оккупантами терактов в ОРДЛО и опубликовало список потенциально опасных объектов

"По информации ГУР МОУ, кремлевские руководители продолжают упорный поиск поводов для обвинений нашего государства в противоправных действиях на Донбассе для обоснования эскалации вооруженной агрессии. Учитывая все неудачные предыдущие попытки обвинить Украину в нарушении договоренностей, якобы совершении террористических актов и обстрелов объектов гражданской инфраструктуры, в настоящее время руководством Российской Федерации рассматривается возможность организации террористического акта на одном из предприятий так называемых "ДНР" и "ЛНР", который должен привести к технологической катастрофе в регионе, гибели значительного количества местных жителей и создания повода для нападения, так называемого casus belli", – сообщили в ГУР.

В разведке опубликовали список потенциально опасных объектов в ОРДЛО (согласно аналитике ГУР):

филиал №4 ЗАО "Внешторгсервис" – "Енакиевский коксохимпром" (Енакиево);

филиал №6 ЗАО "Внешторгсервис" – "Ясиновский коксохимический завод" (Макеевка);

филиал №7 ЗАО "Внешторгсервис" – "Макеевкокс" (Макеевка);

шахта "Юный коммунар" (Бунге);

ГП "Донецкий казенный завод химических изделий" (Донецк);

ОАО "Концерн "Стирол" (Горловка);

химическое казенное объединение имени В. Петровского (Петровское);

государственное предприятие "Горловский химический завод" (Горловка);

ООО "ЭЛИС ВТБ-2";

ПАО Торгово-производственная фирма "Полюс";

фильтрационные станции.

"Также ГУР МОУ были получены данные оккупантов о потенциально опасных объектах, размещенных на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областях", – говорится в сообщении.

Разведка опубликовала названия объектов в оккупированных Донецке, Горловке, Дебальцево, Докучаевске, Еникиево, Хрестовке, Макеевке, Харцызске и Шахтарске.