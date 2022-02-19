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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский предложил созвать саммит постоянных членов Совбеза ООН при участии Украины, Турции и Германии

Зеленский: Мы фактически находимся в серой зоне в вакууме безопасности
Зеленский: Мы фактически находимся в серой зоне – в вакууме безопасности
Фото: EPA

Президент Украины Владимир Зеленский предлагает созвать саммит государств – постоянных членов Совета Безопасности ООН при участии Украины, Германии и Турции. Об этом он заявил 19 февраля во время Мюнхенской конференции по безопасности, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Я предлагаю в ближайшие недели созвать саммит государств – постоянных членов Совбеза ООН при участии Украины, Германии и Турции с целью разрешения вызовов с безопасностью в Европе и наработки новых гарантий по безопасности для Украины. Гарантий сегодня, пока мы не являемся членом оборонного Альянса и фактически находимся в серой зоне – в вакууме безопасности", – заявил он.

Постоянными членами Совбеза ООН являются США, Россия, Франция, Великобритания и Китай.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы (Украина – ОБСЕ – Россия) и "Нормандской четверки" (Украина – Германия – Франция – Россия).

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Германия, Турция, Совет Безопасности ООН, Владимир Зеленский, война в Украине, Мюнхенская конференция по безопасности
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