"Ни оружия, ни безопасности". Зеленский заявил, что Украина может поставить под сомнение обязательства по Будапештскому меморандуму

"Хочется верить, что Североатлантический договор и ст. 5 будут более действенными, чем Будапештский меморандум. За отказ от третьего в мире ядерного потенциала Украина получила гарантии безопасности. Того оружия у нас нет. Безопасности у нас тоже нет. Нет и части территорий нашего государства, которая по площади, кстати, больше, чем Швейцария, Нидерланды или Бельгия. А главное – нет миллионов наших граждан, граждан Украины. Всего этого нет. Поэтому кое-что есть. Есть право. Право требовать перейти от политики умиротворения к обеспечению гарантий безопасности и мира", – сказал он.
Зеленский отметил, что с 2014 года Украина трижды пыталась созвать консультации стран – гарантов Будапештского меморандума.
"Трижды и безуспешно. Сегодня Украина сделает это в четвертый раз. Я, как президент – впервые, но и Украина, и я делаем это в последний раз. Я инициирую проведение консультаций в рамках Будапештского меморандума. Созвать их поручено министру иностранных дел. Если они снова не состоятся или по их результатам не будет гарантий безопасности для нашего государства, Украина будет иметь полное право считать, что Будапештский меморандум не работает и все пакетные решения 1994 года были поставлены под сомнение", – сказал президент.
Будапештский меморандум был подписан 5 декабря 1994 года. Согласно документу, страны-подписанты – Великобритания, Россия и США – обязались быть гарантами независимости, суверенитета и границ Украины, а также воздерживаться от применения против Украины любого оружия, не только ядерного. Кроме того, подписанты обещали не оказывать на Киев экономическое давление. В обмен Украина отказалась от своего ядерного статуса. Под меморандумом поставили свои подписи тогдашние президент Украины Леонид Кучма, президент РФ Борис Ельцин, президент США Билл Клинтон и премьер Великобритании Джон Мейджор.
Россия в 2014 году нарушила условия меморандума, аннексировав Крым и начав вооруженную агрессию на Донбассе.
Глава МИД РФ Сергей Лавров считает, что Россия Будапештское соглашение не нарушила, поскольку не применила в отношении Украины ядерное оружие.
В январе 2021 года Зеленский заявил, что невыполнение Будапештского меморандума означает, что любые договоренности в мире "умножены на ноль".