"Ни оружия, ни безопасности". Зеленский заявил, что Украина может поставить под сомнение обязательства по Будапештскому меморандуму

Зеленский: Хочется верить, что Североатлантический договор и ст. 5 будут более действенными, чем Будапештский меморандум Фото: EPA

"Хочется верить, что Североатлантический договор и ст. 5 будут более действенными, чем Будапештский меморандум. За отказ от третьего в мире ядерного потенциала Украина получила гарантии безопасности. Того оружия у нас нет. Безопасности у нас тоже нет. Нет и части территорий нашего государства, которая по площади, кстати, больше, чем Швейцария, Нидерланды или Бельгия. А главное – нет миллионов наших граждан, граждан Украины. Всего этого нет. Поэтому кое-что есть. Есть право. Право требовать перейти от политики умиротворения к обеспечению гарантий безопасности и мира", – сказал он.

Зеленский отметил, что с 2014 года Украина трижды пыталась созвать консультации стран – гарантов Будапештского меморандума.

"Трижды и безуспешно. Сегодня Украина сделает это в четвертый раз. Я, как президент – впервые, но и Украина, и я делаем это в последний раз. Я инициирую проведение консультаций в рамках Будапештского меморандума. Созвать их поручено министру иностранных дел. Если они снова не состоятся или по их результатам не будет гарантий безопасности для нашего государства, Украина будет иметь полное право считать, что Будапештский меморандум не работает и все пакетные решения 1994 года были поставлены под сомнение", – сказал президент.