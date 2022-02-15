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Кравчук, Кучма и Ющенко призвали подписантов Будапештского меморандума доказать, что документ "не был простым обманом"

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Экс-президенты считают, что на кону сейчас не только судьба Украины, но и будущее безопасности всего мира
Экс-президенты считают, что на кону сейчас не только судьба Украины, но и будущее безопасности всего мира
Фото: depositphotos.com

Бывшие президенты Украины Леонид Кравчук, Леонид Кучма и Виктор Ющенко обратились к странам – подписантам Будапештского меморандума с требованием доказать, что документ "не был простым обманом". Экс-президенты подчеркнули, что если Украина потерпит поражение в случае новой атаки России, то ни одна страна в будущем не откажется от ядерного оружия. Обращение 15 февраля в Facebook опубликовала пресс-секретарь Кучмы Дарка Олифер.

Почти три десятилетия назад произошло событие, эхо которого встряхивает мир сейчас. Пять ядерных государств обязались перед Украиной уважать ее независимость и территориальную целостность. Предоставление гарантий безопасности (а именно эти слова были в названии Будапештского меморандума, под которым поставили свои подписи супердержавы) стало условием добровольного отказа Украины от ее ракетно-ядерного потенциала. В то время он был третьим в мире, превосходя потенциалы Франции, Великобритании и КНР.

Теперь Украина может вспоминать торжественные обещания "большой четверки" (мы были благодарны за то, что к меморандуму присоединился Китай) разве что как издевательство. Еще в 2014 году Россия разрушила нашу территориальную целостность, оккупировав Крым и часть Донбасса. Сегодня с трех сторон на Украину направлена угроза дальнейшего военного вторжения. Мы оказались перед перспективой экономической блокады – энергетической с севера, морской с юга. Между тем недопустимость экономического давления на Украину тоже была зафиксирована как один из пунктов Будапештского меморандума.

Что же мы слышим в ответ на такие действия от участников соглашения, на чью защиту и на чью решимость мы должны рассчитывать? Только призывы к их гражданам и дипломатам бежать из опасной Украины как можно скорее. Только устрашающие предупреждения о вторжении если не сегодня, так завтра, которые нанесли огромный ущерб нашей экономике и сеют панику среди населения.

Только суровые предупреждения агрессору, что он заплатит какую-то "цену" (которая, правда, не будет включать "Северный поток – 2" и SWIFT).

И это все?

Когда в 1994 году большие государства заключали соглашение с Украиной, они фактически говорили: мы не хотим, чтобы ты стала с нами равной. Мы хотим сохранить свою монополию. Но мы предлагаем тебе в обмен на подлинную защиту нашу подлинную поддержку. Вот тебе наше слово – честное слово сильного.

Мы тогда поверили, хотя в том же 94-м году один из подписантов Будапештского меморандума в частном разговоре печально предупреждал: вас обманывают.

Сегодня – решающий момент, когда можно доказать, что Будапештский меморандум не был простым обманом. Что сильный может быть честным и смелым. Что сила – не только в возможности угрожать тем, кто слабее, но и в умении держать свое слово.

Так докажите свою подлинную силу. Реально, действительно помогите тем, кто вам когда-то поверил. Сделайте, наконец, те шаги, которые способны остановить агрессора, а не подкрепить его веру в безнаказанность. Скажите, наконец, те слова, которые заставят его задуматься, а не насмешливо улыбаться.

Если сегодня мы проиграем, никаких Будапештских меморандумов больше не будет. Глядя на наш опыт, ни одна страна, которая может получить ядерное оружие, ни при каких обстоятельствах от него уже не откажется. Поэтому на кону сейчас не только судьба Украины и ваш мировой авторитет. На кону – будущее безопасности всего мира.

Осознайте это. Имейте силу быть ответственными и мужественными!

Леонид Кравчук, президент Украины (1991–1994)
Леонид Кучма, президент Украины (1994–2005)
Виктор Ющенко, президент Украины (2005–2010)

Теги: Россия, Леонид Кравчук, Виктор Ющенко, Крым, Украина, Леонид Кучма, оружие, ядерное оружие, вторжение, независимость, Будапештский меморандум, Дарка Олифер, документы
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