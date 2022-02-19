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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский: Мне неважно, в какой точке мира договариваться о мире в Украине. Неважно, при участии четырех, семи или 100 стран

Зеленский: Мы готовы искать ключ к завершению войны во всех возможных форматах на всех площадках
Зеленский: Мы готовы искать ключ к завершению войны во всех возможных форматах на всех площадках
Фото: EPA

Украина стремится к урегулированию конфликта на Донбассе исключительно политико-дипломатическим путем. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности 19 февраля, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

Глава государства отметил, что Украина придерживается договоренностей о режиме прекращения огня на Донбассе, вносит предложения в рамках нормандского формата и трехсторонней контактной группы, но Россия нарушает договоренности и блокирует переговоры.

"Украина требует немедленно разблокировать переговорный процесс. Вместе с тем это не значит, что поиски мира ограничены только им. Мы готовы искать ключ к завершению войны во всех возможных форматах на всех площадках – Париж, Берлин, Минск, Стамбул, Женева, Брюссель, Нью-Йорк, Пекин – мне неважно, в какой точке мира договариваться о мире в Украине. Неважно, при участии четырех, семи или 100 стран – главное, чтобы среди них были Украина и Россия", – сказал президент.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы (Украина – ОБСЕ – Россия) и "Нормандской четверки" (Украина – Германия – Франция – Россия).

В Париже 9 декабря 2019 года состоялся последний саммит лидеров "Нормандской четверки". В его итоговом коммюнике указано, что стороны договорились о прекращении огня, открытии новых пунктов пропуска, обмене удерживаемыми лицами по формуле "всех на всех" до 31 декабря 2019 года, разведении сил и средств на трех новых участках на Донбассе, продлении на год действия закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" и расширении мандата специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Договоренности были выполнены частично. Ожидалось, что следующий саммит состоится в 2020 году, однако этого не произошло. От участия в переговорах в нормандском формате отказывалась Россия, говорили в МИД Украины.

В Париже 26 января 2022 года прошла встреча внешнеполитических советников лидеров стран нормандского формата по урегулированию ситуации на Донбассе. Украинскую сторону на ней представлял глава Офиса президента Андрей Ермак, Россию – замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак, Германию – советник немецкого канцлера Йенс Плетнер, Францию – советник президента Эммануэль Бонн.

Переговоры в закрытом формате длились восемь часов. Ермак назвал встречу непростой. Козак по итогам встречи заявил, что разговор был "непростым, но откровенным".

Глава Офиса президента Украины рассказал, что советники в ходе встречи согласовали коммюнике и поддержали режим прекращения огня.

Франция опубликовала декларацию встречи. Советники подтвердили, что Минские договоренности являются основой работы нормандского формата, и выступили за "безоговорочное соблюдение режима прекращения огня и полное соблюдение мер по укреплению режима прекращения огня от 22 июля 2020 года вне зависимости от разногласий по другим вопросам выполнения Минских договоренностей".

10 февраля советники встретились в Берлине, их переговоры длились около девяти часов, согласовать общий документ по их итогам не смогли, говорил Ермак. Козак заявил, что стороны не смогли преодолеть ключевые разногласия, касающиеся Минских соглашений, в частности вопросы, связанные с "особым статусом" Донбасса. Ермак ожидает, что новая встреча политических советников в нормандском формате состоится в ближайшее время.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, нормандский формат, Владимир Зеленский, российская агрессия, контактная группа, война в Украине, Мюнхенская конференция по безопасности
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