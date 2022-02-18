Глава МИД ФРГ считает, что предоставление оружия Украине поставит под угрозу переговоры в нормандском формате по Донбассу

Об этом 18 февраля в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности заявила глава МИД Германии Анналена Бербок.

Выступление Бербок транслировалось на YouTube-канале Госдепартамента США.

Мэр Киева Виталий Кличко, обращаясь к Бербок, поблагодарил Германию за оказанную помощь Украине, но отметил, что 5 тыс. шлемов, которые предоставила ФРГ, недостаточно для обороны страны от возможного вторжения РФ.

"Для нас это непростое решение. Но если мы поставим этим шагом под угрозу нормандский формат, что он не будет больше работать, это, с моей точки зрения, будет также большой угрозой безопасности для каждого гражданина в Украине в связи с ситуацией вокруг линии соприкосновения, в отдельных районах", – ответила Бербок.

По ее словам, сейчас важно, чтобы стороны вернулись за стол переговоров для обсуждения Минских договоренностей.

"Но мы рассматриваем каждую просьбу, потому что мы стоим плечом к плечу с вами и вашими гражданами. Потому, когда вы попросили о шлемах, мы посмотрели, сколько шлемов мы можем предоставить, мне жаль, что их было только 5 тыс. Сейчас у нас есть новый список, мы рассматриваем его – что мы имеем, что мы можем сделать", – отметила Бербок.