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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Шольц и Макрон настаивают на выполнении Минских соглашений – Зеленский

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Зеленский считает, что Макрон и Шольц недостаточно "глубоко в процессе" минских переговоров
Зеленский считает, что Макрон и Шольц недостаточно "глубоко в процессе" минских переговоров
Фото: EPA

Франция и Германия требуют от Украины выполнения Минских договоренностей. Об этом в опубликованном 17 февраля интервью "РБК-Украина" заявил президент Украины Владимир Зеленский.

На вопрос, настаивали ли канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон на выполнении Минских соглашений во время визитов в Киев, Зеленский ответил: "Да. Они хотят этого".

В то же время на вопрос, как реализацию этого документа видят в Германии и Франции – ближе к российской или украинской трактовке, – Зеленский прямо не ответил. 

"Если честно, до конца этот "Минск" понять сложно, если ты не в процессе. Они умные руководители, но они все равно не так глубоко в этом процессе... Надо сидеть за столом и видеть эти лица, слышать, как это происходит. И тогда ты понимаешь, кто хочет выполнять "Минск", а кто – не хочет", – сказал он. 

Зеленский подчеркнул, что Украина "точно готова найти формат, в котором реально выполнить все возможное для того, чтобы вся эта история хотя бы куда-то двигалась".

Он также назвал Минские соглашения "бездарно составленным документом", ставящим Украину в проигрышную позицию.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы (Украина – ОБСЕ – Россия) и "Нормандской четверки" (Украина – Германия – Франция – Россия).

12 февраля 2015 года в Минске на тот момент лидеры Украины, России, Франции и Германии Петр Порошенко, Владимир Путин, Франсуа Олланд и Ангела Меркель в ходе 17-часовых переговоров согласовали два документа по урегулированию конфликта на Донбассе: декларацию по выполнению Минских соглашений и Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Они предусматривали прекращение военных действий на Донбассе, вывод незаконных вооруженных формирований из региона, создание условий для проведения выборов в местные органы власти и так далее. Пока Минские соглашения не выполнены.

Украина и западные страны регулярно обвиняют РФ в нарушении Минских соглашений.

Еще в сентябре 2014 года Верховная Рада приняла закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (необходимость такого законодательства зафиксирована в Минских соглашениях). В нем указано, что все его основные положения начнут действовать только после проведения на Донбассе местных выборов по украинскому законодательству с соблюдением международных стандартов.

Россия требует, чтобы Украина внесла изменения в Конституцию и закрепила в ней "особый статус" Донбасса, предварительно согласовав изменения с оккупационными администрациями Донецка и Луганска, а также провела выборы на Донбассе до возвращения контроля над государственной границей.

Представители Украины не раз заявляли, что страна отвергает возможность закрепления "особого статуса" Донбасса в Конституции и что выборы на Донбассе должны проходить полностью под контролем украинской власти.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов 31 января 2022 года заявил, что выполнение Минских соглашений означает разрушение Украины. "Когда они были подписаны под дулом русской пушки, а немцы и французы смотрели, всем разумным людям уже было ясно, что реализовать эти документы невозможно", – подчеркнул Данилов.

1 февраля Зеленский заявил, что не удовлетворен пунктами Минских соглашений.

Госсекретарь США Энтони Блинкен сказал 7 февраля, что Украина пыталась продвинуться в выполнении большинства требований Минских соглашений. В то же время РФ не выполнила практически никаких своих обязательств.

Теги: Германия, Франция, Минские соглашения, Владимир Зеленский, минские переговоры, Эммануэль Макрон, Олаф Шольц
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