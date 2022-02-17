Шольц и Макрон настаивают на выполнении Минских соглашений – Зеленский

На вопрос, настаивали ли канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон на выполнении Минских соглашений во время визитов в Киев, Зеленский ответил: "Да. Они хотят этого".

В то же время на вопрос, как реализацию этого документа видят в Германии и Франции – ближе к российской или украинской трактовке, – Зеленский прямо не ответил.

"Если честно, до конца этот "Минск" понять сложно, если ты не в процессе. Они умные руководители, но они все равно не так глубоко в этом процессе... Надо сидеть за столом и видеть эти лица, слышать, как это происходит. И тогда ты понимаешь, кто хочет выполнять "Минск", а кто – не хочет", – сказал он.

Зеленский подчеркнул, что Украина "точно готова найти формат, в котором реально выполнить все возможное для того, чтобы вся эта история хотя бы куда-то двигалась".

Он также назвал Минские соглашения "бездарно составленным документом", ставящим Украину в проигрышную позицию.