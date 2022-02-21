Совбез России обсуждает признание "ЛДНР". СМИ обратили внимание, что часы Шойгу показывают другое время

"На часах Шойгу 12.47. Трансляция заседания Совета безопасности, возможно, передается спустя пять часов", – прокомментировали российские журналисты.

"Медуза" обратила внимание еще на два момента трансляции.

Первый – что не показали выступление генерального прокурора Игоря Краснова.

Второй – что в выступлении председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко есть место, похожее на монтажную склейку.

Заседание Совбеза РФ проходит в эти минуты, в его повестке дня – вопрос о признании независимости так называемых "народных республик" Донбасса, о чем Россию накануне попросили главари террористических группировок "ЛДНР". Путин якобы хочет выслушать мнение об этом членов Совбеза.

Контекст:

В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины (ВСУ) с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой.

Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

17 февраля 2022 года на Донбассе резко обострилась ситуация. По информации штаба операции Объединенных сил, были обстреляны 30 населенных пунктов на подконтрольной Украине территории, причем под удар попали детский сад и несколько школ, где в это время находились дети. Пострадали двое военных и пятеро гражданских.

18 февраля обстрелы на Донбассе продолжились, за сутки боевики 66 раз нарушили режим тишины. 19 февраля на Донбассе боевики совершили 136 обстрелов, 20-го – 80.

На этом фоне боевики "ЛНР" и "ДНР" объявили об эвакуации населения ОРЛО и ОРДО в Россию. Главарь группировки "ЛНР" Леонид Пасечник, заявление которого опубликовали СМИ боевиков, в частности, утверждает, что ВСУ сформировали "внушительную ударную группировку" и якобы планируют "глубокий прорыв" в ОРЛО.

Также боевики объявили на оккупированной территории Донбасса мобилизацию.

Распространяемую российскими СМИ информацию о якобы обстрелах со стороны ВСУ, в том числе по российской территории, в штабе операции Объединенных сил называют фейком и пропагандой для нагнетания ситуации.