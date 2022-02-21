Признание Россией "ЛНР" и "ДНР" фактически будет означать вторжение через введение "миротворцев" – Резников

Резников: Если они завтра признают эти террористические группировки, то прямо нарушат территориальную целостность и суверенитет Украины Фото: Міністерство оборони України / Facebook

"Вероятное признание, например, завтра на заседании, которое состоится в Москве, террористических организаций под видом каких-то международных группировок будет точно означать, что Российская Федерация прямо нарушает территориальную целостность и суверенитет Украины... Если они завтра, или послезавтра, или послепослезавтра признают вот эти террористические группировки, которые называют себя республиками, они прямо нарушат территориальную целостность и суверенитет Украины, и это уже будет нарушением норм международного права", – сказал Резников.

Он также отметил, что фактически это означает вторжение через введение "миротворцев". При этом министр отметил, что сам факт признания "ЛНР/ДНР" еще не означает автоматическое открытое введение войск РФ на неподконтрольную территорию Донбасса.

"Потому что для того, чтобы принять решение о введении войск, они должны определиться, что они их вводят на территорию Украины", – пояснил министр.