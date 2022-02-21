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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Признание Россией "ЛНР" и "ДНР" фактически будет означать вторжение через введение "миротворцев" – Резников

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Резников: Если они завтра признают эти террористические группировки, то прямо нарушат территориальную целостность и суверенитет Украины
Резников: Если они завтра признают эти террористические группировки, то прямо нарушат территориальную целостность и суверенитет Украины
Фото: Міністерство оборони України / Facebook

Министр обороны Украины Алексей Резников считает, что признание Россией "ЛНР" и "ДНР" фактически будет означать вторжение в Украину через введение "миротворцев". Об этом он заявил 21 февраля на брифинге, который транслировал "Укринформ" в YouTube.

"Вероятное признание, например, завтра на заседании, которое состоится в Москве, террористических организаций под видом каких-то международных группировок будет точно означать, что Российская Федерация прямо нарушает территориальную целостность и суверенитет Украины... Если они завтра, или послезавтра, или послепослезавтра признают вот эти террористические группировки, которые называют себя республиками, они прямо нарушат территориальную целостность и суверенитет Украины, и это уже будет нарушением норм международного права", – сказал Резников.

Он также отметил, что фактически это означает вторжение через введение "миротворцев". При этом министр отметил, что сам факт признания "ЛНР/ДНР" еще не означает автоматическое открытое введение войск РФ на неподконтрольную территорию Донбасса.

"Потому что для того, чтобы принять решение о введении войск, они должны определиться, что они их вводят на территорию Украины", – пояснил министр.

Контекст:

21 февраля главари боевиков "ДНР" и "ЛНР" Денис Пушилин и Леонид Пасечник синхронно записали обращения к президенту России Владимиру Путину с просьбой признать независимость "республик". Также они просили заключить договоры о сотрудничестве, в частности в сфере обороны.

В этот же день в России состоялось заседание Совета нацбезопасности. Обращение главарей "ЛДНР" было одним из вопросов повестки дня.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Украина, Алексей Резников, миротворцы, ДНР, война в Украине, ЛНР, война на Донбассе
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