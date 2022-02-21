Главари "ДНР" и "ЛНР" попросили Путина признать независимость "республик"

Как отмечает агентство боевиков ЛИЦ, Пасечник также попросил рассмотреть возможность заключения договора о дружбе и сотрудничестве между "ЛНР" и РФ, включая взаимодействие в сфере обороны.

Пушилин в своем обращении заявил, что якобы украинские власти решились на "силовое решение конфликта". Как и Пасечник, он попросил Путина рассмотреть возможность заключения договора о сотрудничестве и возможность взаимодействия в оборонной сфере.

Видео с обращениями опубликовал Telegram-канал SHOT.

Как отмечает "Русская служба BBC", на сегодня назначено заседание Совета безопасности России. Повестка заседания пока не разглашается. РБК пишет, что Путин решил обсудить с Совбезом обращения боевиков "ДНР" и "ЛНР" о признании.

Кроме того, 22 февраля должно состояться заседание Совета Федерации РФ и заседание Госдумы, которая ранее обратилась к Путину с просьбой признать независимость "ДНР" и "ЛНР".