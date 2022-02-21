Главари "ДНР" и "ЛНР" попросили Путина признать независимость "республик"

Как отмечает агентство боевиков ЛИЦ, Пасечник также попросил рассмотреть возможность заключения договора о дружбе и сотрудничестве между "ЛНР" и РФ, включая взаимодействие в сфере обороны.
Пушилин в своем обращении заявил, что якобы украинские власти решились на "силовое решение конфликта". Как и Пасечник, он попросил Путина рассмотреть возможность заключения договора о сотрудничестве и возможность взаимодействия в оборонной сфере.
Видео с обращениями опубликовал Telegram-канал SHOT.
Как отмечает "Русская служба BBC", на сегодня назначено заседание Совета безопасности России. Повестка заседания пока не разглашается. РБК пишет, что Путин решил обсудить с Совбезом обращения боевиков "ДНР" и "ЛНР" о признании.
Кроме того, 22 февраля должно состояться заседание Совета Федерации РФ и заседание Госдумы, которая ранее обратилась к Путину с просьбой признать независимость "ДНР" и "ЛНР".
В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
17 февраля 2022 года на Донбассе резко обострилась ситуация. По информации штаба операции Объединенных сил, были обстреляны 30 населенных пунктов на подконтрольных Украине территориях, причем под удар попали детский сад и несколько школ, где в это время находились дети. Пострадали двое военных и пятеро гражданских.
18 февраля обстрелы на Донбассе продолжились, за сутки боевики 66 раз нарушили режим тишины. 19 февраля на Донбассе боевики совершили 136 обстрелов, 20-го – 80.
На этом фоне боевики "ЛНР" и "ДНР" объявили об эвакуации населения ОРЛО и ОРДО в Россию. Пасечник, заявление которого опубликовали СМИ боевиков, в частности, утверждает, что Вооруженные силы Украины сформировали "внушительную ударную группировку" и якобы планируют "глубокий прорыв" в ОРЛО.