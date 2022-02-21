Боевики 20 февраля 80 раз нарушили режим прекращения огня, ранен украинский военный – штаб ООС

В частности боевики обстреляли Красногоровку из артиллерии калибра 152 мм и 122 мм, минометов калибра 120 мм, Авдеевку – из минометов калибра 120 мм и 82 мм, станковых противотанковых гранатометов, минометный огонь вели по Гранитному, Староигнатовке, Светлодарску, Станице Луганской и другим населенным пунктам.

"В результате обстрелов один военнослужащий получил осколочные ранения средней тяжести и находится в лечебном учреждении. Состояние здоровья – удовлетворительное", – отметили в посте.

За текущие сутки штаб ООС зафиксировал восемь нарушений, все – с применением запрещенного вооружения.

"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий неприятеля нет. Объединенные силы контролируют ситуацию и адекватно реагируют на потенциальные угрозы врага", – добавили в сообщении.