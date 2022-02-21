ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Боевики 20 февраля 80 раз нарушили режим прекращения огня, ранен украинский военный – штаб ООС

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Украинские вонные адекватно реагируют на потенциальные угрозы, сообщили в штабе ООС
Украинские вонные адекватно реагируют на потенциальные угрозы, сообщили в штабе ООС
Фото: Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation / Facebook

Российско-оккупационные войска 20 февраля 80 раз нарушили режим прекращения огня, 72 из них – с применением оружия, запрещенного Минскими соглашениями. Об этом сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Facebook.

В частности боевики обстреляли Красногоровку из артиллерии калибра 152 мм и 122 мм, минометов калибра 120 мм, Авдеевку – из минометов калибра 120 мм и 82 мм, станковых противотанковых гранатометов, минометный огонь вели по Гранитному, Староигнатовке, Светлодарску, Станице Луганской и другим населенным пунктам.

"В результате обстрелов один военнослужащий получил осколочные ранения средней тяжести и находится в лечебном учреждении. Состояние здоровья – удовлетворительное", – отметили в посте.

За текущие сутки штаб ООС зафиксировал восемь нарушений, все – с применением запрещенного вооружения.

"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий неприятеля нет. Объединенные силы контролируют ситуацию и адекватно реагируют на потенциальные угрозы врага", – добавили в сообщении.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/316605360494781

Контекст:

В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой.

Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

17 февраля 2022 года на Донбассе резко обострилась ситуация. По информации штаба операции Объединенных сил, были обстреляны 30 населенных пунктов на подконтрольной Украине территории, причем под удар попали детский сад и несколько школ, где в это время находились дети. Пострадали двое военных и пятеро гражданских.

18-го, 19-го и 20 февраля обстрелы на Донбассе продолжились. 19 февраля в результате обстрелов со стороны боевиков погибли двое украинских военнослужащих, еще четверо получили ранение, 20-го также был ранен военнослужащий.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что никаких приказов в Украине об освобождении силовым путем временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей нет. Данилов также сообщил об угрозе провокаций со стороны РФ.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный предположил, что провокации в ОРДЛО организовываются для оправдания ввода на оккупированную территорию регулярных воинских частей из России под видом миротворцев.

Теги: Украина, Донбасс, военные, вооружение, агрессия, провокации, боевики, Авдеевка, Красногоровка, Гранитное, украинский военный, гранатомет, Светлодарск, Луганское, ВСУ, обстрелы, война в Украине, военнослужащий, война на Донбассе, ООС
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Самые милые котики", "Плачу от умиления". Муж беременной Maruv крупным планом показал ее округлившийся живот
"Самые милые котики", "Плачу от умиления". Муж беременной Maruv крупным планом показал ее округлившийся живот
"Сделал два мужественных шага". Жена звезды "Дизель Шоу" Крутоголова рассказала о состоянии попавшего в аварию сына
"Сделал два мужественных шага". Жена звезды "Дизель Шоу" Крутоголова рассказала о состоянии попавшего в аварию сына
"В положении?", "Можно уже поздравить?" Пользователи сети заподозрили Тодоренко в беременности
"В положении?", "Можно уже поздравить?" Пользователи сети заподозрили Тодоренко в беременности
"Жизнь – это благословение". Кроуфорд в свой 56-й день рождения опубликовала детское фото
"Жизнь – это благословение". Кроуфорд в свой 56-й день рождения опубликовала детское фото
"Как портрет Боттичелли". 19-летняя дочь Кейт Мосс прошлась по подиуму в платье невесты
"Как портрет Боттичелли". 19-летняя дочь Кейт Мосс прошлась по подиуму в платье невесты
Байрак ответила, был ли у нее секс с Харатьяном, и показала совместные архивные фото
Байрак ответила, был ли у нее секс с Харатьяном, и показала совместные архивные фото
"Дмитрий, вы надолго?", "Это лучший сериал, который я смотрю". Волочкова опять показала нового мужчину
"Дмитрий, вы надолго?", "Это лучший сериал, который я смотрю". Волочкова опять показала нового мужчину
  Топ-5 самых самых жестких драк украинских политиков
  Топ-5 самых самых жестких драк украинских политиков
"Мамина копия", "Как две капли воды". Звезда "Сватов" Кошмал удивила подписчиков сети схожестью с сыном
"Мамина копия", "Как две капли воды". Звезда "Сватов" Кошмал удивила подписчиков сети схожестью с сыном
  "Ублюдки возили с собой нарисованные клавиши". Кушанашвили рассказал о сотрудничестве с группой "Руки вверх!"
  "Ублюдки возили с собой нарисованные клавиши". Кушанашвили рассказал о сотрудничестве с группой "Руки вверх!"
"Передай начинающему артисту, что я отшлепаю его дома". Агутин на камеру потроллил Преснякова
"Передай начинающему артисту, что я отшлепаю его дома". Агутин на камеру потроллил Преснякова
Победительница первого сезона шоу "Холостяк" Александра Шульгина беременна первенцем
Победительница первого сезона шоу "Холостяк" Александра Шульгина беременна первенцем
Звезда сериала "Династия" Коллинз отметила 20-ю годовщину со дня свадьбы с пятым мужем, которого старше на 31 год
Звезда сериала "Династия" Коллинз отметила 20-ю годовщину со дня свадьбы с пятым мужем, которого старше на 31 год
"Очень откровенные ваши фотки", "Объявила охоту на мужчин". Огневич позировала в кружевном белье
"Очень откровенные ваши фотки", "Объявила охоту на мужчин". Огневич позировала в кружевном белье
"Вай, какие вы милые". Звезда сериала "Великолепный век" Бурак Озчивит очаровал сеть снимком с женой
"Вай, какие вы милые". Звезда сериала "Великолепный век" Бурак Озчивит очаровал сеть снимком с женой
"Нужно время для переосмысления". Паш после скандала с нацотбором на "Евровидение 2022" объявила, что исчезает из инфопространства
"Нужно время для переосмысления". Паш после скандала с нацотбором на "Евровидение 2022" объявила, что исчезает из инфопространства
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Анфиса, вас взломали?" 44-летняя Чехова позировала на балконе без одежды (135146)
2
Каминская назвала единственную украинскую певицу, которая поет "чисто и качественно" (104607)
3
"Нужно раздеться полностью", "Леся Кардашян". Никитюк снялась в ультрамини (89427)
4
"Это перебор. Скучаем по нежной и женственной Тине". Тина Кароль взбудоражила сеть новым образом (72438)
5
"Она гавкала, кричала, прыгала. Делала все, чтобы сбить". Спортсменка-нардеп Саладуха рассказала, как отреагировала на подлость конкурентки (68437)
6
"Ох! Жанна! Огонь", "Е-мое". У Бадоевой ветром подняло подол платья (51258)
7
Эллерт после шестимесячного перерыва в работе со студией "Квартал 95" выставил на продажу автомобиль (37026)
8
"Получились очень вкусные", "Пышненькие". Кулинарный блогер показала, как готовить оладьи на кефире. Видео (34552)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS