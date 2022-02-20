20 февраля на Донбассе в результате обстрелов со стороны боевиков ранен украинский военнослужащий – штаб ООС

"На 11.00 20 февраля со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 20 нарушений, 18 из которых – с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. [...] В результате обстрелов один военнослужащий получил осколочные ранения и находится в лечебном учреждении", – говорится в сообщении.

По данным штаба ООС, боевики в воскресенье открывали огонь в районе 16 населенных пунктов (часть из них пострадала дважды), использовались, в частности, артиллерия калибра 122 мм и 152 мм, а также минометы калибра 82 мм и 120 мм.

Скриншот: Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation / Facebook

Позже в видеовключении пресс-центр штаба ООС рассказал, что на 12.00 на Донбассе зафиксировано уже 30 обстрелов с начала суток, 26 – с использованием запрещенного Минскими договоренностями вооружения.