Жителям ОРДЛО сообщили, что будут прослушивать их телефонные разговоры и контролировать соцсети – Денисова

"В средствах массовой информации появились сообщения об отключении интернета и мобильной связи на территории временно оккупированной Луганской области. Действия мобильных операторов приводят к нарушению права украинских граждан на получение общественно важной информации, особенно в нынешних условиях обострения вооруженного конфликта", – подчеркнула она.

Денисова добавила, что граждане должны оперативно получать информацию о необходимости и путях эвакуации, транспортном сообщении, получении медицинской и психологической помощи.

"Отключение мобильной связи лишит граждан средств коммуникации со своими родными и близкими, поэтому призываю обеспечить надлежащую работу предприятий, предоставляющих услуги связи", – уточнила омбудсмен.

По ее словам, действия оккупантов нарушают Конвенцию о защите прав человека, которая гарантирует право на конфиденциальность, право на получение и передачу информации.

"Призываю международное сообщество отреагировать на факты нарушения права украинских граждан на получение общественно важной информации и принять немедленные меры реагирования, чтобы заставить государство-агрессора прекратить эскалацию конфликта на востоке Украины", – написала омбудсмен.