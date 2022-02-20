Работу КПВВ "Счастье" приостановили из-за регулярных обстрелов

За прошедшие сутки КПВВ обстреливали из минометов и станковых противотанковых гранатометов.
"Российско-оккупационные войска все время демонстрируют пренебрежение гуманитарными потребностями, здоровьем и жизнью мирных украинских граждан, вынужденных находиться под временной оккупацией и постоянно пересекать линию разграничения. Не соблюдая договоренностей о прекращении огня, за прошедшие сутки трижды из минометов и станковых противотанковых гранатометов трижды прицельно обстреляли КПВВ "Счастье". Командование Объединенных сил отмечает, что обстрел КПВВ является нарушением норм международного гуманитарного права", – заявили военные.
В штабе ООС подчеркнули, что действия боевиков ставят под угрозу жизнь и здоровье мирного населения и персонала КПВВ. Из-за этого работа пункта приостановлена с 8.00 20 февраля на период существования угрозы.
19 февраля боевики на Донбассе 136 раз нарушили договоренности о прекращении огня, 116 из них – с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Оккупанты вели обстрелы у 42 населенных пунктов.
17 февраля 2022 года на Донбассе резко обострилась ситуация. По информации штаба операции Объединенных сил, были обстреляны 30 населенных пунктов на подконтрольных Украине территориях, причем под удар попали детский сад и несколько школ, где в это время находились дети. Пострадали двое военных и пятеро гражданских.
Российские оккупационные войска с апреля 2021 года полностью блокировали дорожные коридоры через КПВВ "Счастье", "Золотое", "Гнутово", "Майорское" и "Марьинка". Из семи КПВВ на Донбассе работают только "Станица Луганская" и "Новотроицкое".
Главарь группировки "ЛНР" Леонид Пасечник 10 октября подписал "указ", ужесточающий правила пересечения КПВВ "Станица Луганская". Жители ОРЛО могут выехать на подконтрольную правительству Украины территорию только по спискам – для лечения, обучения, при необходимости постоянного ухода за близким родственником и в связи с погребением родственника.
Кабмин 29 декабря смягчил требования для лиц, выезжающих с временно оккупированной территории через КПВВ – теперь им не нужно проходить обязательную самоизоляцию и устанавливать мобильное приложение "Вдома".
До лета 2021 года люди, которые вынужденно выезжают из ОРДЛО на территорию РФ и возвращаются оттуда в Украину, могли быть оштрафованы Госпогранслужбой Украины на сумму от 1700 грн до 5100 грн, но в июле вступил в силу закон, который временно отменил штрафы.
В МВД Украины 2 января 2022 года заявили, что представители оккупационных властей ОРДЛО продолжают блокировать движение в пяти из семи дорожных коридоров: в соответствии с решением командующего операцией Объединенных сил, с украинской стороны все КПВВ открыты для пропуска через линию разграничения ежедневно с 8.00 до 16.00. Но ежедневно пропуск через линию разграничения происходит только в КПВВ "Станица Луганская", в районе КПВВ "Новотроицкое" боевики пропускают только отдельных граждан дважды в неделю – в понедельник и пятницу.