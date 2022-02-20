Работу КПВВ "Счастье" приостановили из-за регулярных обстрелов

За прошедшие сутки КПВВ обстреливали из минометов и станковых противотанковых гранатометов.

"Российско-оккупационные войска все время демонстрируют пренебрежение гуманитарными потребностями, здоровьем и жизнью мирных украинских граждан, вынужденных находиться под временной оккупацией и постоянно пересекать линию разграничения. Не соблюдая договоренностей о прекращении огня, за прошедшие сутки трижды из минометов и станковых противотанковых гранатометов трижды прицельно обстреляли КПВВ "Счастье". Командование Объединенных сил отмечает, что обстрел КПВВ является нарушением норм международного гуманитарного права", – заявили военные.

В штабе ООС подчеркнули, что действия боевиков ставят под угрозу жизнь и здоровье мирного населения и персонала КПВВ. Из-за этого работа пункта приостановлена с 8.00 20 февраля на период существования угрозы.

19 февраля боевики на Донбассе 136 раз нарушили договоренности о прекращении огня, 116 из них – с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Оккупанты вели обстрелы у 42 населенных пунктов.

17 февраля 2022 года на Донбассе резко обострилась ситуация. По информации штаба операции Объединенных сил, были обстреляны 30 населенных пунктов на подконтрольных Украине территориях, причем под удар попали детский сад и несколько школ, где в это время находились дети. Пострадали двое военных и пятеро гражданских.