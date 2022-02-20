ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Работу КПВВ "Счастье" приостановили из-за регулярных обстрелов

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
КПВВ "Счастье" обстреливали из минометов и станковых противотанковых гранатометов
КПВВ "Счастье" обстреливали из минометов и станковых противотанковых гранатометов
Фото: dpsu.gov.ua

Из-за регулярных обстрелов приостановлена работа контрольного пункта въезда-выезда "Счастье". Об этом 20 февраля сообщила пресс-служба Операции объединенных сил в Facebook.

За прошедшие сутки КПВВ обстреливали из минометов и станковых противотанковых гранатометов.

"Российско-оккупационные войска все время демонстрируют пренебрежение гуманитарными потребностями, здоровьем и жизнью мирных украинских граждан, вынужденных находиться под временной оккупацией и постоянно пересекать линию разграничения. Не соблюдая договоренностей о прекращении огня, за прошедшие сутки трижды из минометов и станковых противотанковых гранатометов трижды прицельно обстреляли КПВВ "Счастье". Командование Объединенных сил отмечает, что обстрел КПВВ является нарушением норм международного гуманитарного права", – заявили военные.

В штабе ООС подчеркнули, что действия боевиков ставят под угрозу жизнь и здоровье мирного населения и персонала КПВВ. Из-за этого работа пункта приостановлена с 8.00 20 февраля на период существования угрозы.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/315950297226954

19 февраля боевики на Донбассе 136 раз нарушили договоренности о прекращении огня, 116 из них – с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Оккупанты вели обстрелы у 42 населенных пунктов.

17 февраля 2022 года на Донбассе резко обострилась ситуация. По информации штаба операции Объединенных сил, были обстреляны 30 населенных пунктов на подконтрольных Украине территориях, причем под удар попали детский сад и несколько школ, где в это время находились дети. Пострадали двое военных и пятеро гражданских.

Контекст:

Российские оккупационные войска с апреля 2021 года полностью блокировали дорожные коридоры через КПВВ "Счастье", "Золотое", "Гнутово", "Майорское" и "Марьинка". Из семи КПВВ на Донбассе работают только "Станица Луганская" и "Новотроицкое".

Главарь группировки "ЛНР" Леонид Пасечник 10 октября подписал "указ", ужесточающий правила пересечения КПВВ "Станица Луганская". Жители ОРЛО могут выехать на подконтрольную правительству Украины территорию только по спискам – для лечения, обучения, при необходимости постоянного ухода за близким родственником и в связи с погребением родственника.

Кабмин 29 декабря смягчил требования для лиц, выезжающих с временно оккупированной территории через КПВВ – теперь им не нужно проходить обязательную самоизоляцию и устанавливать мобильное приложение "Вдома".

До лета 2021 года люди, которые вынужденно выезжают из ОРДЛО на территорию РФ и возвращаются оттуда в Украину, могли быть оштрафованы Госпогранслужбой Украины на сумму от 1700 грн до 5100 грн, но в июле вступил в силу закон, который временно отменил штрафы. 

В МВД Украины 2 января 2022 года заявили, что представители оккупационных властей ОРДЛО продолжают блокировать движение в пяти из семи дорожных коридоров: в соответствии с решением командующего операцией Объединенных сил, с украинской стороны все КПВВ открыты для пропуска через линию разграничения ежедневно с 8.00 до 16.00. Но ежедневно пропуск через линию разграничения происходит только в КПВВ "Станица Луганская", в районе КПВВ "Новотроицкое" боевики пропускают только отдельных граждан дважды в неделю – в понедельник и пятницу.

Теги: Украина, здоровье, Донбасс, военные, оккупация, боевики, Счастье, гранатомет, обстрелы, война в Украине, война на Донбассе, КПВВ, миномет, войска
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Передай начинающему артисту, что я отшлепаю его дома". Агутин на камеру потроллил Преснякова
"Передай начинающему артисту, что я отшлепаю его дома". Агутин на камеру потроллил Преснякова
Победительница первого сезона шоу "Холостяк" Александра Шульгина беременна первенцем
Победительница первого сезона шоу "Холостяк" Александра Шульгина беременна первенцем
Звезда сериала "Династия" Коллинз отметила 20-ю годовщину со дня свадьбы с пятым мужем, которого старше на 31 год
Звезда сериала "Династия" Коллинз отметила 20-ю годовщину со дня свадьбы с пятым мужем, которого старше на 31 год
"Очень откровенные ваши фотки", "Объявила охоту на мужчин". Огневич позировала в кружевном белье
"Очень откровенные ваши фотки", "Объявила охоту на мужчин". Огневич позировала в кружевном белье
"Вай, какие вы милые". Звезда сериала "Великолепный век" Бурак Озчивит очаровал сеть снимком с женой
"Вай, какие вы милые". Звезда сериала "Великолепный век" Бурак Озчивит очаровал сеть снимком с женой
"Нужно время для переосмысления". Паш после скандала с нацотбором на "Евровидение 2022" объявила, что исчезает из инфопространства
"Нужно время для переосмысления". Паш после скандала с нацотбором на "Евровидение 2022" объявила, что исчезает из инфопространства
Вера Алентова кардинально сменила имидж в канун 80-летнего юбилея, и пользователи сети сравнили ее с героиней фильма "Круэлла"
Вера Алентова кардинально сменила имидж в канун 80-летнего юбилея, и пользователи сети сравнили ее с героиней фильма "Круэлла"
"На день рождения фото с задом. Мир сошел с ума". Яма поделился откровенным снимком жены
"На день рождения фото с задом. Мир сошел с ума". Яма поделился откровенным снимком жены
Как выглядят звездные женщины без макияжа и Photoshop: 10 фото
Как выглядят звездные женщины без макияжа и Photoshop: 10 фото
"Сэкономил сегодня 50 баксов". Шварценеггер огромными ножницами на камеру срезал окрашенные в блонд волосы сына
"Сэкономил сегодня 50 баксов". Шварценеггер огромными ножницами на камеру срезал окрашенные в блонд волосы сына
На съемках сериала "Друзья" Энистон ела один и тот же салат каждый день, его рецепт уже стал вирусным с соцсетях
На съемках сериала "Друзья" Энистон ела один и тот же салат каждый день, его рецепт уже стал вирусным с соцсетях
Топ-5 самых громких и нелепых падений знаменитостей и политиков на публике
Топ-5 самых громких и нелепых падений знаменитостей и политиков на публике
Певица Grosu позировала в платье с декольте до пояса и показала раритетное фото, где ее держит на руках ректор Поплавский
Певица Grosu позировала в платье с декольте до пояса и показала раритетное фото, где ее держит на руках ректор Поплавский
"Точно мужчина", "Это не женщина". В сеть попали фото 41-летней супермодели Бундхен, сделанные во время пробежки
"Точно мужчина", "Это не женщина". В сеть попали фото 41-летней супермодели Бундхен, сделанные во время пробежки
Умер актер Борис Невзоров
Умер актер Борис Невзоров
  "Получились очень вкусные", "Пышненькие". Кулинарный блогер показала, как готовить оладьи на кефире. Видео
  "Получились очень вкусные", "Пышненькие". Кулинарный блогер показала, как готовить оладьи на кефире. Видео
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Анфиса, вас взломали?" 44-летняя Чехова позировала на балконе без одежды и белья (107579)
2
Каминская назвала единственную украинскую певицу, которая поет "чисто и качественно" (90408)
3
"Нужно раздеться полностью", "Леся Кардашян". Никитюк снялась в ультрамини (78810)
4
"Привела нового мужа в дом и выжила родного отца". Тоня Матвиенко рассказала, почему ее родители живут раздельно (78663)
5
"Ужас! Грудь из чашечки вываливается", "Безвкусно и вульгарно. Для борделя". Тина Кароль взбудоражила сеть новым образом (57964)
6
"Она гавкала, кричала, прыгала. Делала все, чтобы сбить". Спортсменка-нардеп Саладуха рассказала, как отреагировала на подлость конкурентки (56901)
7
"Павел прилетел к Юле. Стало известно, что он разводится. Там все уже было понятно". СМИ рассказали, когда начался роман Мендель с Кухтой (56006)
8
"Солист Kalush Orchestra висел на наркоте и лихо торговал ею". Травести-дива Монро высказалась о скандальном нацотборе на "Евровидение 2022" (53995)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS