Оккупационные войска готовят на Донбассе провокацию с обстрелами населенных пунктов – ОТГ "Восток"

"По данным разведки, главный специалист "министерства информации" так называемой "ДНР" Александр Гриценко лично поставил задачу съемочным группам пропагандистов снять последствия обстрелов, якобы совершенных украинскими силами. Он дал четкие указания, чтобы местные жители, комментируя обстрелы, говорили, что они слышали звуки беспилотника. То есть обвиняли украинских военнослужащих в том, что они сбрасывают взрывные устройства на дома гражданского населения с помощью беспилотных летательных аппаратов", – рассказали украинские военные.
По данным ОТГ "Восток", целью оккупантов является демонизация украинских военных и оправдание собственных военных преступлений. Украинская сторона ожидает, что в ближайшее время на пропагандистских ресурсах появятся "постановочные репортажи о мифических украинских ДРГ и беспилотниках".
"Официально заявляем, что украинские военнослужащие не имеют никакого отношения к обстрелам Докучаевска, Стылы, Старомихайловки, Саханки, Ленинского, Пикуз или других населенных пунктов. Если есть хоть малейшая угроза для мирного населения, наши защитники огонь не открывают", – подчеркнули в посте.
19 февраля ОТГ "Восток" сообщила, что в оккупированный Донецк для проведения провокаций с целью обвинить Украину прибыли наемники российской частной военной компании "Вагнер". По данным разведки, совместно со спецслужбами РФ наемники должны провести серию террористических актов, а именно подрыв жилых домов.
В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой.
Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
17 февраля 2022 года на Донбассе резко обострилась ситуация. По информации штаба операции Объединенных сил, были обстреляны 30 населенных пунктов на подконтрольных Украине территориях, причем под удар попали детский сад и несколько школ, где в это время находились дети. Пострадали двое военных и пятеро гражданских.
18-го и 19-го февраля обстрелы на Донбассе продолжились.
На этом фоне боевики "ЛНР" и "ДНР" объявили об эвакуации населения ОРЛО и ОРДО в Россию. Главарь боевиков "ЛНР" Леонид Пасечник, заявление которого опубликовали СМИ боевиков, в частности, утверждал, что Вооруженные силы Украины сформировали "внушительную ударную группировку" и якобы планируют "глубокий прорыв" в ОРЛО.
Позже выяснилось, что главари террористических группировок записали свои "срочные" обращения об эвакуации жителей ОРДЛО, опубликованные 18 февраля, за двое суток до этого.
Журналисты обратили внимание, что в 2008 году за несколько дней до вторжения в Грузию Россия эвакуировала население Южной Осетии так же, как это происходит на Донбассе в 2022 году.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что никаких приказов в Украине об освобождении силовым путем временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей нет. Данилов также сообщил об угрозе провокаций со стороны РФ.