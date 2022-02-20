Оккупационные войска готовят на Донбассе провокацию с обстрелами населенных пунктов – ОТГ "Восток"

Украинские военные подчеркнули, что не открывают огонь, если есть малейшая угроза для мирного населения Фото: Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation / Facebook

"По данным разведки, главный специалист "министерства информации" так называемой "ДНР" Александр Гриценко лично поставил задачу съемочным группам пропагандистов снять последствия обстрелов, якобы совершенных украинскими силами. Он дал четкие указания, чтобы местные жители, комментируя обстрелы, говорили, что они слышали звуки беспилотника. То есть обвиняли украинских военнослужащих в том, что они сбрасывают взрывные устройства на дома гражданского населения с помощью беспилотных летательных аппаратов", – рассказали украинские военные.

По данным ОТГ "Восток", целью оккупантов является демонизация украинских военных и оправдание собственных военных преступлений. Украинская сторона ожидает, что в ближайшее время на пропагандистских ресурсах появятся "постановочные репортажи о мифических украинских ДРГ и беспилотниках".

"Официально заявляем, что украинские военнослужащие не имеют никакого отношения к обстрелам Докучаевска, Стылы, Старомихайловки, Саханки, Ленинского, Пикуз или других населенных пунктов. Если есть хоть малейшая угроза для мирного населения, наши защитники огонь не открывают", – подчеркнули в посте.

19 февраля ОТГ "Восток" сообщила, что в оккупированный Донецк для проведения провокаций с целью обвинить Украину прибыли наемники российской частной военной компании "Вагнер". По данным разведки, совместно со спецслужбами РФ наемники должны провести серию террористических актов, а именно подрыв жилых домов.