Блинкен: Заявления, что Украина внезапно попытается вернуть Донбасс, нелогичны. Вокруг 150 тыс. военных РФ

"Во-первых, идея о – цитирую – "геноциде" абсолютно неверна и, честно говоря, оскорбительна. Это обесценивает само слово, мягко выражаясь. Этого просто не происходит. Откуда мы это знаем? Оттуда, что по крайней мере на украинской стороне той разделительной линии, которая была проведена в результате российского вторжения на территорию Украины, работают наблюдатели ОБСЕ", – сказал он.

Американский дипломат отметил, что представители ОБСЕ "проверяют, что там происходит, а чего не происходит".

"И идея о том, что Украина сейчас каким-то образом угрожает России, противоречит любой логике, учитывая размеры этих стран. А идея о том, что Украина внезапно попытается вернуть Донбасс именно сейчас, хотя она могла сделать это в любом момент за последние восемь лет, но выбрала именно данный момент, когда вокруг Украины 150 тыс. российских военных, тоже противоречит любой логике", – объяснил Блинкен.

По его словам, на Донбассе "есть фабрикация провокаций, которую затем используют как оправдание российского военного вмешательства на Донбасс и шире – в Украину".