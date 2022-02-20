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Блинкен: Заявления, что Украина внезапно попытается вернуть Донбасс, нелогичны. Вокруг 150 тыс. военных РФ

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Блинкен считает, что на Донбассе фабрикуют провокации для оправдания военного вмешательства РФ
Блинкен считает, что на Донбассе фабрикуют провокации для оправдания военного вмешательства РФ
Фото: ЕРА

Утверждения представителей России о якобы "геноциде" в ОРДЛО со стороны Украины неверны и оскорбительны. Об этом государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил российскому телеканалу "Дождь" в интервью 19 февраля.

"Во-первых, идея о – цитирую – "геноциде" абсолютно неверна и, честно говоря, оскорбительна. Это обесценивает само слово, мягко выражаясь. Этого просто не происходит. Откуда мы это знаем? Оттуда, что по крайней мере на украинской стороне той разделительной линии, которая была проведена в результате российского вторжения на территорию Украины, работают наблюдатели ОБСЕ", – сказал он.

Американский дипломат отметил, что представители ОБСЕ "проверяют, что там происходит, а чего не происходит".

"И идея о том, что Украина сейчас каким-то образом угрожает России, противоречит любой логике, учитывая размеры этих стран. А идея о том, что Украина внезапно попытается вернуть Донбасс именно сейчас, хотя она могла сделать это в любом момент за последние восемь лет, но выбрала именно данный момент, когда вокруг Украины 150 тыс. российских военных, тоже противоречит любой логике", – объяснил Блинкен.

По его словам, на Донбассе "есть фабрикация провокаций, которую затем используют как оправдание российского военного вмешательства на Донбасс и шире – в Украину".

Контекст:

В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой.

Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

17 февраля 2022 года на Донбассе резко обострилась ситуация. По информации штаба операции Объединенных сил, были обстреляны 30 населенных пунктов на подконтрольных Украине территориях, причем под удар попали детский сад и несколько школ, где в это время находились дети. Пострадали двое военных и пятеро гражданских.

18-го и 19-го февраля обстрелы на Донбассе продолжились. 19 февраля в результате обстрелов со стороны боевиков погибли двое украинских военнослужащих, еще четверо получили ранение.

На этом фоне боевики "ЛНР" и "ДНР" объявили об эвакуации населения ОРЛО и ОРДО в Россию. Главарь боевиков "ЛНР" Леонид Пасечник, заявление которого опубликовали СМИ боевиков, в частности, утверждал, что Вооруженные силы Украины сформировали "внушительную ударную группировку" и якобы планируют "глубокий прорыв" в ОРЛО.

Этот фейк распространяет и российская пропаганда.

Позже выяснилось, что главари террористических группировок записали свои "срочные" обращения об эвакуации жителей ОРДЛО, опубликованные 18 февраля, за двое суток до этого.

Журналисты обратили внимание, что в 2008 году за несколько дней до вторжения в Грузию Россия эвакуировала население Южной Осетии так же, как это происходит на Донбассе в 2022 году.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что никаких приказов в Украине об освобождении силовым путем временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей нет. Данилов также сообщил об угрозе провокаций со стороны РФ.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный предположил, что провокации в ОРДЛО организовываются для оправдания ввода на оккупированную территорию регулярные воинские части из России под видом миротворцев.

Теги: Россия, США, ОБСЕ, Донбасс, оккупация, Вооруженные силы Украины, агрессия, провокации, геноцид, боевики, вторжение, Энтони Блинкен, ВСУ, обстрелы, российская агрессия, дипломаты, война на Донбассе, государственный секретарь, ОРДЛО
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