Второй погибший 19 февраля на Донбассе украинский военный – из Винницкой области

"Погиб винничанин. Сегодня во время обстрелов в зоне проведения операции Объединенных сил потеря - медики не смогли спасти солдата Дениса Кононенко. [...] Денису было всего 34. В Тульчине "похоронку" получили родители военнослужащего. У него остался сын", – написал он.

По данным Борзова, Кононенко служил в мотопехотной роте водителем, погиб во время обстрела боевиками из минометов.

Территориальная община Тульчина уточнила в Facebook, что Кононенко родился 30 июня 1987 года и был призван в армию 2 июня 2020 года.

"В Тульчине у Дениса остались родители и сын 2008-го года рождения", – сказано в сообщении.

19 февраля также погиб разведчик Антон Сидоров из Киева.

Всего в субботу, по данным штаба операции Объединенных сил, погибли двое украинских военнослужащих и четверо получили ранения, еще один получил боевую травму.