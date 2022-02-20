Второй погибший 19 февраля на Донбассе украинский военный – из Винницкой области

"Погиб винничанин. Сегодня во время обстрелов в зоне проведения операции Объединенных сил потеря - медики не смогли спасти солдата Дениса Кононенко. [...] Денису было всего 34. В Тульчине "похоронку" получили родители военнослужащего. У него остался сын", – написал он.
По данным Борзова, Кононенко служил в мотопехотной роте водителем, погиб во время обстрела боевиками из минометов.
Территориальная община Тульчина уточнила в Facebook, что Кононенко родился 30 июня 1987 года и был призван в армию 2 июня 2020 года.
"В Тульчине у Дениса остались родители и сын 2008-го года рождения", – сказано в сообщении.
19 февраля также погиб разведчик Антон Сидоров из Киева.
Всего в субботу, по данным штаба операции Объединенных сил, погибли двое украинских военнослужащих и четверо получили ранения, еще один получил боевую травму.
В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой.
Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
17 февраля 2022 года на Донбассе резко обострилась ситуация. По информации штаба операции Объединенных сил, были обстреляны 30 населенных пунктов на подконтрольных Украине территориях, причем под удар попали детский сад и несколько школ, где в это время находились дети. Пострадали двое военных и пятеро гражданских.
18-го и 19-го февраля обстрелы на Донбассе продолжились.
На этом фоне боевики "ЛНР" и "ДНР" объявили об эвакуации населения ОРЛО и ОРДО в Россию. Главарь боевиков "ЛНР" Леонид Пасечник, заявление которого опубликовали СМИ боевиков, в частности, утверждал, что Вооруженные силы Украины сформировали "внушительную ударную группировку" и якобы планируют "глубокий прорыв" в ОРЛО.
Позже выяснилось, что главари террористических группировок записали свои "срочные" обращения об эвакуации жителей ОРДЛО, опубликованные 18 февраля, за двое суток до этого.
Журналисты обратили внимание, что в 2008 году за несколько дней до вторжения в Грузию Россия эвакуировала население Южной Осетии так же, как это происходит на Донбассе в 2022 году.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что никаких приказов в Украине об освобождении силовым путем временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей нет. Данилов также сообщил об угрозе провокаций со стороны РФ.