"Не знаю, что подумал в последнее мгновение". Зеленский озвучил фамилию погибшего на Донбассе военнослужащего

"Украинский разведчик, капитан Антон Сидоров погиб в результате обстрела из артиллерийского оружия, запрещенного Минскими соглашениями. Я не знаю, о чем именно он подумал в последний момент своей жизни. Он точно не понимал, какая адженда нужна кому-то для встречи, чтобы закончить войну, но он точно знает ответ на вопрос [...], кто из нас лжет", – сказал президент.

По его словам, у погибшего разведчика остались в Киеве три дочери в возрасте одного года, шести и 10 лет.

Сидоров служил в 30-й отдельной механизированной бригаде имени князя Константина Острожского, которая дислоцируется в Новограде-Волынском Житомирской области, отмечает Общественное.

По данным "Новинарні", Сидоров родился в 1987 году и был начальником разведки 3-го механизированного батальона.

Осколочное смертельное ранение он получил около 7.00 возле поселка Мироновское Донецкой области. Обстрел этого района боевики вели из артиллерии калибра 122 мм.