"Не знаю, что подумал в последнее мгновение". Зеленский озвучил фамилию погибшего на Донбассе военнослужащего

"Украинский разведчик, капитан Антон Сидоров погиб в результате обстрела из артиллерийского оружия, запрещенного Минскими соглашениями. Я не знаю, о чем именно он подумал в последний момент своей жизни. Он точно не понимал, какая адженда нужна кому-то для встречи, чтобы закончить войну, но он точно знает ответ на вопрос [...], кто из нас лжет", – сказал президент.
По его словам, у погибшего разведчика остались в Киеве три дочери в возрасте одного года, шести и 10 лет.
Сидоров служил в 30-й отдельной механизированной бригаде имени князя Константина Острожского, которая дислоцируется в Новограде-Волынском Житомирской области, отмечает Общественное.
По данным "Новинарні", Сидоров родился в 1987 году и был начальником разведки 3-го механизированного батальона.
Осколочное смертельное ранение он получил около 7.00 возле поселка Мироновское Донецкой области. Обстрел этого района боевики вели из артиллерии калибра 122 мм.
17 февраля на Донбассе резко обострилась ситуация. По информации штаба операции Объединенных сил, были обстреляны 30 населенных пунктов на подконтрольной Украине территории, причем под удар попали детский сад и несколько школ, где в это время находились дети. Пострадали двое военных и пятеро гражданских.
18-го и 19-го февраля обстрелы на Донбассе продолжились. В частности, сегодня на 17.00 боевики, по данным штаба ООС, 70 раз нарушили перемирие, в результате обстрелов погибли двое и ранены четверо украинских военнослужащих.
В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой.
Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.