Блинкен: Как агрессия против Украины отвечает интересам российского народа? Я не понимаю этого

"До самого момента, когда это действительно случится, мы будем пытаться найти дипломатическое решение, потому что конфликт, война, агрессия не отвечают ничьим интересам. Это последнее, чего мы хотим, это последнее, что кому-либо нужно, начиная с народа России. Как агрессия против Украины отвечает интересам российского народа? Я не понимаю этого", – сказал он.

Американский дипломат подчеркнул, что есть вопросы, "на которых нужно концентрироваться в том числе вместе".

"Борьба с COVID-19, который стал проблемой для всех. Борьба с климатическими изменениями. Укрепление наших экономик, чтобы поднять уровень жизни людей. Вот на что должна быть направлена наша энергия. Как получается, что нападение на другую страну, попытки подчинить ее принесут пользу хоть кому-то, в том числе народу России? Я не понимаю", – заявил Блинкен.