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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Начальник штаба Сил теробороны Украины о возможном вторжении России: Будем действовать ассиметрично

Силы теробороны появились в ВСУ с 1 января
Силы теробороны появились в ВСУ с 1 января
Фото: radiosvoboda.org

В случае массового вторжения в Украину российских войск Силы территориальной обороны (ТРО) не будут действовать так, как противник. Об этом в опубликованном 19 февраля интервью "Радіо Свобода" заявил начальник штаба – заместитель командующего Сил ТРО, Герой Украины Сергей Собко.

"Есть очень важный момент. Мы не будем действовать так, как действует противник. Мы будем применять так называемые ассиметричные действия. Что это значит? Мы будем использовать свои преимущества, которые у нас есть, чтобы бить по самым слабым местам противника и вызвать у него отчаяние, мысли о том, что его действия не будут иметь успеха", – сказал он.

По словам начальника Сил ТРО, украинцы будут использовать знание местности, двигаться быстрее врагов.

"Мы будем знать о них все потому, что каждый будет наблюдать и видеть, что делает противник, и эта информация будет поступать к нам. Мы будем использовать то вооружение и будем давать соответственно то вооружение, которое будет эффективно в той или иной местности", – объяснил Собко.

Контекст:

Закон "Об основах национального сопротивления" вступил в силу с 1 января, в Вооруженных силах Украины появился отдельный род войск – Силы территориальной обороны.

Основу добровольческих формирований территориальных общин составляют украинцы, которые служили в ВСУ, других воинских формированиях и правоохранительных органах. Тех, кто не служил, будут зачислять после присяги. В формирования не будут брать ранее судимых за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления (не распространяется на реабилитированных), а также тех, кто имеет две или более судимости.

Силы теробороны предназначены для выполнения заданий в своих зонах и районах. Главнокомандующий ВСУ может перекинуть их подразделения и на другие участки, но в наступательных операциях они использоваться не будут.

Силы территориальной обороны ВСУ сейчас полностью обеспечены боеприпасами и вооружением, заявлял 24 января министр обороны Алексей Резников.

27 января Рада разрешила бригадам территориальной обороны использовать тяжелое вооружение, в том числе противотанковое.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивал, что "все, особенно отдельные руководители на местах, должны четко осознать", что национальным сопротивлением и территориальной обороной должны заниматься исключительно военные.

Численность сил теробороны планируют увеличить до 2 млн человек.

Теги: военные, вооружение, оборона, вторжение, Герой Украины, ВСУ, территориальная оборона, украинцы
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