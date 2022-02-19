Начальник штаба Сил теробороны Украины о возможном вторжении России: Будем действовать ассиметрично

"Есть очень важный момент. Мы не будем действовать так, как действует противник. Мы будем применять так называемые ассиметричные действия. Что это значит? Мы будем использовать свои преимущества, которые у нас есть, чтобы бить по самым слабым местам противника и вызвать у него отчаяние, мысли о том, что его действия не будут иметь успеха", – сказал он.

По словам начальника Сил ТРО, украинцы будут использовать знание местности, двигаться быстрее врагов.

"Мы будем знать о них все потому, что каждый будет наблюдать и видеть, что делает противник, и эта информация будет поступать к нам. Мы будем использовать то вооружение и будем давать соответственно то вооружение, которое будет эффективно в той или иной местности", – объяснил Собко.