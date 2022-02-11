Минометы, беспилотники, ПЗРК. Залужный рассказал о вооружении теробороны

Он подчеркнул, что ВСУ готовы поставлять теробороне не только стрелковое оружие и боеприпасы, а и "высокотехнологичные образцы вооружения, на которых уже проходят обучение бойцы территориальной обороны".

"Мы планируем доукомплектование подразделений территориальной обороны современными автомобилями, беспилотными летальными аппаратами, минометами. Уже на сегодняшний день мы готовы комплектовать переносными зенитно-ракетными комплексами, противотанковыми ракетными комплексами", – сказал генерал-лейтенант.

По его словам, это будет возможно там, где будут готовы помещения для оружия.

Залужный отметил, что основные усилия будут сосредоточены на подготовке территориальной обороны 13 приграничных областей, "которые находятся в особенной опасности".

В конце января Рада разрешила бригадам территориальной обороны использовать тяжелое вооружение, в том числе противотанковое.