Минометы, беспилотники, ПЗРК. Залужный рассказал о вооружении теробороны

Он подчеркнул, что ВСУ готовы поставлять теробороне не только стрелковое оружие и боеприпасы, а и "высокотехнологичные образцы вооружения, на которых уже проходят обучение бойцы территориальной обороны".
"Мы планируем доукомплектование подразделений территориальной обороны современными автомобилями, беспилотными летальными аппаратами, минометами. Уже на сегодняшний день мы готовы комплектовать переносными зенитно-ракетными комплексами, противотанковыми ракетными комплексами", – сказал генерал-лейтенант.
По его словам, это будет возможно там, где будут готовы помещения для оружия.
Залужный отметил, что основные усилия будут сосредоточены на подготовке территориальной обороны 13 приграничных областей, "которые находятся в особенной опасности".
В конце января Рада разрешила бригадам территориальной обороны использовать тяжелое вооружение, в том числе противотанковое.
Закон "Об основах национального сопротивления" вступил в силу с 1 января 2022 года, в ВСУ появился отдельный род войск – Силы территориальной обороны.
Основу добровольческих формирований территориальных общин будут составлять украинцы, которые служили в ВСУ, других воинских формированиях и правоохранительных органах. Тех, кто не служил, будут зачислять после присяги. В формирования не будут брать ранее судимых за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления (не распространяется на реабилитированных), а также тех, кто имеет две или более судимости.
Силы теробороны предназначены для выполнения заданий в своих зонах и районах. Главнокомандующий ВСУ может перекинуть их подразделения и на другие участки, но в наступательных операциях они использоваться не будут, утверждал Галушкин.
Силы территориальной обороны ВСУ сейчас полностью обеспечены боеприпасами и вооружением, заявлял 24 января министр обороны Алексей Резников.
Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивал, что "все, особенно отдельные руководители на местах, должны четко осознать", что национальным сопротивлением и территориальной обороной должны заниматься исключительно военные.