Залужный о теробороне: У нас амбициозные планы, нас интересуют 1,5–2 млн достаточно мотивированных граждан

Общая численность Сил территориальной обороны, рода войск ВСУ, согласно закону, составляет 10 тыс. человек. Но в случае объявления военного положения или военной угрозы эта численность должна увеличиться за счет резервистов.
"По поводу рекрутинга резервистов – у нас есть довольно амбициозные планы в этом направлении. На конец марта нам бы хотелось иметь не менее 70% резервистов, которые будут проходить службу в этих батальонах. Нас интересуют 1,5–2 млн достаточно мотивированных граждан, которые желают защитить свою дом, семью, страну, которых мы должны подготовить", – сказал Залужный.
По его словам, батальоны территориальной обороны в 13 приграничных областях укомплектованы не менее чем на 70%, а до конца марта, по планам, будут доведены до 90%. В то же время он отметил, что только 7,5% от общего количества резервистов заключили контракты на прохождение военной службы в резерве, и этого мало. Среди них – учителя, предприниматели, строители и обычные рабочие.
Он призвал местные власти проводить агитационную работу на региональном уровне для привлечения резервистов, а также обеспечить подготовку специально обустроенных мест, где можно будет тренировать боевые навыки, в том числе огневую подготовку.
Залужный также указал на необходимость подготовки объектов инфраструктуры в городах и на предприятиях, которые могут использоваться военнослужащими во время проведения тактических учений.
Закон "Об основах национального сопротивления" вступил в силу с 1 января 2022 года, в ВСУ появился отдельный род войск – Силы территориальной обороны.
Основу добровольческих формирований территориальных общин будут составлять украинцы, которые служили в ВСУ, других воинских формированиях и правоохранительных органах. Тех, кто не служил, будут зачислять после присяги. В формирования не будут брать ранее судимых за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления (не распространяется на реабилитированных), а также тех, кто имеет две или более судимости.
Силы теробороны предназначены для выполнения заданий в своих зонах и районах. Главнокомандующий ВСУ может перекинуть их подразделения и на другие участки, но в наступательных операциях они использоваться не будут, утверждал Галушкин.
Силы территориальной обороны ВСУ сейчас полностью обеспечены боеприпасами и вооружением, заявлял 24 января министр обороны Алексей Резников.