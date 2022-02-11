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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Залужный о теробороне: У нас амбициозные планы, нас интересуют 1,5–2 млн достаточно мотивированных граждан

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Залужный отметил, что только 7,5% от общего количества резервистов заключили контракты на прохождение военной службы в резерве
Залужный отметил, что только 7,5% от общего количества резервистов заключили контракты на прохождение военной службы в резерве
Фото: mil.gov.ua/

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал-лейтенант Валерий Залужный заявил, что к службе в резерве Сил территориальной обороны собираются привлечь от 1,5 млн до 2 млн граждан. Об этом он сказал 11 февраля в Харькове на заседании Конгресса местных и региональных властей, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

Общая численность Сил территориальной обороны, рода войск ВСУ, согласно закону, составляет 10 тыс. человек. Но в случае объявления военного положения или военной угрозы эта численность должна увеличиться за счет резервистов.

"По поводу рекрутинга резервистов – у нас есть довольно амбициозные планы в этом направлении. На конец марта нам бы хотелось иметь не менее 70% резервистов, которые будут проходить службу в этих батальонах. Нас интересуют 1,5–2 млн достаточно мотивированных граждан, которые желают защитить свою дом, семью, страну, которых мы должны подготовить", – сказал Залужный.

По его словам, батальоны территориальной обороны в 13 приграничных областях укомплектованы не менее чем на 70%, а до конца марта, по планам, будут доведены до 90%. В то же время он отметил, что только 7,5% от общего количества резервистов заключили контракты на прохождение военной службы в резерве, и этого мало. Среди них – учителя, предприниматели, строители и обычные рабочие.

Он призвал местные власти проводить агитационную работу на региональном уровне для привлечения резервистов, а также обеспечить подготовку специально обустроенных мест, где можно будет тренировать боевые навыки, в том числе огневую подготовку. 

Залужный также указал на необходимость подготовки объектов инфраструктуры в городах и на предприятиях, которые могут использоваться военнослужащими во время проведения тактических учений.

Контекст:

Закон "Об основах национального сопротивления" вступил в силу с 1 января 2022 года, в ВСУ появился отдельный род войск – Силы территориальной обороны.

Основу добровольческих формирований территориальных общин будут составлять украинцы, которые служили в ВСУ, других воинских формированиях и правоохранительных органах. Тех, кто не служил, будут зачислять после присяги. В формирования не будут брать ранее судимых за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления (не распространяется на реабилитированных), а также тех, кто имеет две или более судимости.

Силы теробороны предназначены для выполнения заданий в своих зонах и районах. Главнокомандующий ВСУ может перекинуть их подразделения и на другие участки, но в наступательных операциях они использоваться не будут, утверждал Галушкин. 

Силы территориальной обороны ВСУ сейчас полностью обеспечены боеприпасами и вооружением, заявлял 24 января министр обороны Алексей Резников.

Теги: военные, ВСУ, территориальная оборона, батальоны, Валерий Залужный, военная служба
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