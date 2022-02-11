Залужный о теробороне: У нас амбициозные планы, нас интересуют 1,5–2 млн достаточно мотивированных граждан

Залужный отметил, что только 7,5% от общего количества резервистов заключили контракты на прохождение военной службы в резерве Фото: mil.gov.ua/

Общая численность Сил территориальной обороны, рода войск ВСУ, согласно закону, составляет 10 тыс. человек. Но в случае объявления военного положения или военной угрозы эта численность должна увеличиться за счет резервистов.

"По поводу рекрутинга резервистов – у нас есть довольно амбициозные планы в этом направлении. На конец марта нам бы хотелось иметь не менее 70% резервистов, которые будут проходить службу в этих батальонах. Нас интересуют 1,5–2 млн достаточно мотивированных граждан, которые желают защитить свою дом, семью, страну, которых мы должны подготовить", – сказал Залужный.

По его словам, батальоны территориальной обороны в 13 приграничных областях укомплектованы не менее чем на 70%, а до конца марта, по планам, будут доведены до 90%. В то же время он отметил, что только 7,5% от общего количества резервистов заключили контракты на прохождение военной службы в резерве, и этого мало. Среди них – учителя, предприниматели, строители и обычные рабочие.

Он призвал местные власти проводить агитационную работу на региональном уровне для привлечения резервистов, а также обеспечить подготовку специально обустроенных мест, где можно будет тренировать боевые навыки, в том числе огневую подготовку.

Залужный также указал на необходимость подготовки объектов инфраструктуры в городах и на предприятиях, которые могут использоваться военнослужащими во время проведения тактических учений.