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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Будут кадровые решения". Залужный рассказал о проблемах с теробороной, Зеленский потребовал от местных властей решить их за две недели

Зеленский местным властям: За две недели сделайте, у нас нет времени что-то искать, решать, играться в политику. В противном случае будут кадровые решения
Зеленский – местным властям: За две недели сделайте, у нас нет времени что-то искать, решать, играться в политику. В противном случае будут кадровые решения
Фото: president.gov.ua

В некоторых областях Украины есть проблемы с рекрутингом резервистов для территориальной обороны и помещениями для них, сообщил главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал-лейтенант Валерий Залужный. Об этом он сказал 11 февраля в Харькове на заседании Конгресса местных и региональных властей, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

По его словам, из 166 имущественных комплексов, необходимых для размещения военных частей и сил территориальной обороны, в 88 уже размещены воинские части "и это большое достижение за такой короткий срок" – два месяца с момента официального возникновения Сил теробороны.

Залужный отметил, что в каждом имущественном комплексе должны быть помещения, где оборудована комната для хранения оружия, комната для хранения боеприпасов, комната для хранения имущества (особенно связи), комната для хранения секретных документов и комната, где будет работать финансово-экономическая часть.

"Если это будет, это даст возможность прежде всего сократить сроки реагирования на ту или иную угрозу. Возможность прибытия к месту, где будет все это храниться, сократится до трех – шести часов, и на седьмом часу подготовленный личный состав уже сможет выполнять боевые задачи", – подчеркнул Залужный.

По его словам, 25 имущественных комплексов нуждаются в капитальном ремонте, 63 – в текущем. Для размещения 16 военных частей имущественные комплексы еще вообще не определены. Залужный обратил внимание на необходимость помощи в этом местных властей.

По его словам, есть проблемы с пунктами постоянной дислокации для батальонов теробороны в Одесской, Львовской, Ровенской, Киевской, частично Донецкой областях, а также городах Киеве, Мариуполе, Одессе.

Он также отметил, что, несмотря на амбициозные планы по привлечению резервистов в Силы тероборонытолько 7,5% от общего количества резервистов заключили контракты на прохождение военной службы в резерве. Главнокомандующий ВСУ призвал местные власти участвовать в агитации для привлечения резервистов и помочь с площадками для тренировки боевых навыков.

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал, чтобы проблемы в перечисленных областях и городах были решены в течение двух недель.

"Я хотел бы обратиться к этим областям, к главам областных государственных администраций и также к Киевской городской государственной администрации, чтобы вы за две недели все сделали. Без импровизаций, консультируйтесь, пожалуйста, с нашими военными в соответствии с законодательством о национальном сопротивлении, в соответствии с вертикалью… За две недели сделайте, у нас нет времени что-то искать, решать, играться в политику. В противном случае будут кадровые решения", – сказал Зеленский.

Он также обратился к министру культуры и информационной политики Александру Ткаченко относительно его сотрудничества с местными властями по аспектам информационной составляющей территориальной обороны.

"Для нас очень важно, чтобы информационная политика была одинаковой, чтобы люди точно понимали: что будет (если что-то будет), что произойдет, в каком состоянии сейчас подготовка той или иной области – чтобы также по этому поводу не было никаких импровизаций", – подытожил Зеленский.

Контекст:

Закон "Об основах национального сопротивления" вступил в силу с 1 января 2022 года, в ВСУ появился отдельный род войск – Силы территориальной обороны.

Основу добровольческих формирований территориальных общин будут составлять украинцы, которые служили в ВСУ, других воинских формированиях и правоохранительных органах. Тех, кто не служил, будут зачислять после присяги. В формирования не будут брать ранее судимых за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления (не распространяется на реабилитированных), а также тех, кто имеет две или более судимости.

Силы теробороны предназначены для выполнения заданий в своих зонах и районах. Главнокомандующий ВСУ может перекинуть их подразделения и на другие участки, но в наступательных операциях они использоваться не будут.

Силы территориальной обороны ВСУ сейчас полностью обеспечены боеприпасами и вооружением. Об этом 24 января на брифинге заявлял министр обороны Алексей Резников.

Об активном участии в формировании местного штаба территориальной обороны неоднократно заявляли власти Киева. В Минобороны после этих заявлений призывали представителей местной власти действовать в рамках своих полномочий, "не допускать несогласованных шагов и заявлений", и подчеркивали, что в защите страны "не место пиару и передергиванию".

11 февраля на заседании конгресса Зеленский также подчеркнул, что "все, особенно отдельные руководители на местах, должны четко осознать", что национальным сопротивлением и территориальной обороной должны заниматься исключительно военные.

Теги: Киев, оружие, КГГА, самоуправление, вооружение, Александр Ткаченко, агитация, Владимир Зеленский, ВСУ, территориальная оборона, батальоны, имущество, Валерий Залужный
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