"Будут кадровые решения". Залужный рассказал о проблемах с теробороной, Зеленский потребовал от местных властей решить их за две недели

Зеленский – местным властям: За две недели сделайте, у нас нет времени что-то искать, решать, играться в политику. В противном случае будут кадровые решения Фото: president.gov.ua

По его словам, из 166 имущественных комплексов, необходимых для размещения военных частей и сил территориальной обороны, в 88 уже размещены воинские части "и это большое достижение за такой короткий срок" – два месяца с момента официального возникновения Сил теробороны.

Залужный отметил, что в каждом имущественном комплексе должны быть помещения, где оборудована комната для хранения оружия, комната для хранения боеприпасов, комната для хранения имущества (особенно связи), комната для хранения секретных документов и комната, где будет работать финансово-экономическая часть.

"Если это будет, это даст возможность прежде всего сократить сроки реагирования на ту или иную угрозу. Возможность прибытия к месту, где будет все это храниться, сократится до трех – шести часов, и на седьмом часу подготовленный личный состав уже сможет выполнять боевые задачи", – подчеркнул Залужный.

По его словам, 25 имущественных комплексов нуждаются в капитальном ремонте, 63 – в текущем. Для размещения 16 военных частей имущественные комплексы еще вообще не определены. Залужный обратил внимание на необходимость помощи в этом местных властей.

По его словам, есть проблемы с пунктами постоянной дислокации для батальонов теробороны в Одесской, Львовской, Ровенской, Киевской, частично Донецкой областях, а также городах Киеве, Мариуполе, Одессе.

Он также отметил, что, несмотря на амбициозные планы по привлечению резервистов в Силы теробороны, только 7,5% от общего количества резервистов заключили контракты на прохождение военной службы в резерве. Главнокомандующий ВСУ призвал местные власти участвовать в агитации для привлечения резервистов и помочь с площадками для тренировки боевых навыков.

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал, чтобы проблемы в перечисленных областях и городах были решены в течение двух недель.

"Я хотел бы обратиться к этим областям, к главам областных государственных администраций и также к Киевской городской государственной администрации, чтобы вы за две недели все сделали. Без импровизаций, консультируйтесь, пожалуйста, с нашими военными в соответствии с законодательством о национальном сопротивлении, в соответствии с вертикалью… За две недели сделайте, у нас нет времени что-то искать, решать, играться в политику. В противном случае будут кадровые решения", – сказал Зеленский.

Он также обратился к министру культуры и информационной политики Александру Ткаченко относительно его сотрудничества с местными властями по аспектам информационной составляющей территориальной обороны.

"Для нас очень важно, чтобы информационная политика была одинаковой, чтобы люди точно понимали: что будет (если что-то будет), что произойдет, в каком состоянии сейчас подготовка той или иной области – чтобы также по этому поводу не было никаких импровизаций", – подытожил Зеленский.