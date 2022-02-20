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ПОЛИТИКА

У россиян пропагандистские вавки: пойдут воевать с Украиной, а после поражения будут каяться – Кондратюк

Кондратюк назвал главу Кремля убийцей
Кондратюк назвал главу Кремля убийцей
Фото: Ігор Кондратюк / Facebook

Россияне пойдут воевать против Украины, вопреки мнению по этому поводу президента Украины Владимира Зеленского. Об этом украинский ведущий и продюсер Игорь Кондратюк заявил 19 февраля в Facebook.

"Российский народ не пойдет против украинского", – сказал З. на Мюнхенской конференции по безопасности. Еще как пойдет! Думаю, эта фраза президента сугубо дипломатическая, потому что она никак не коррелируется с печальной и позорной действительностью: российский народ в подавляющей массе своей с марта 2014-го жует сопли радости от того, что его государство украло Крым и развязало подлую войну против Украины", – написал он.

Телеведущий считает, что "российскому народу глубоко пофиг эта война на Донбассе, смерти украинцев Донецка и Луганска и военных ВСУ".

"У них в голове – пропагандистские вавки от чекистских лживых сказок о Бандере и бандеровцах, "Украина – не страна", "Украину придумал Ленин", "мышебратья" – и они ой как пойдут воевать, только услышат приказ х...йла-фюрера! А потом, после поражения в этой позорной войне, будут публично каяться", – объяснил Кондратюк.

Он упомянул о поведении немцев после разгрома гитлеровской Германии, предположив, что примерно так же будут вести себя и жители РФ.

"Мы же не знали, что нам лгут", – будут говорить россияне потом и сжигать на улицах своих городов портреты тех "единороссов", которые выживут... История Европы может повториться гигантским смертельным фарсом, но уже в исполнении имперцев-рашистов. Держим строй и поддерживаем ВСУ. [Президент РФ Владимир] Путин – убийца! Россия не пройдет! Слава Украине! Героям слава!" – заявил Кондратюк.

https://www.facebook.com/kondratjukigor/posts/504930477657002

Контекст:

В конце октября 2021 года американские СМИ сообщили, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной. Позже об угрозе нового вторжения со стороны РФ неоднократно заявляли и лидеры западных стран.

Министр обороны Украины Алексей Резников в конце января 2022 года заявил, что, несмотря на значительное скопление российских войск, не создано ни одной ударной группировки, необходимой для того, чтобы перейти к наступлению. 8 февраля он сообщил, что вдоль всей границы с Украиной со стороны РФ, Беларуси и временно оккупированных территорий находится 140 тыс. военных, включая воздушный и морской компонент.

15 февраля минобороны РФ сообщило о частичном возвращении военнослужащих, находившихся у границ Украины, в места постоянной дислокации.

18 февраля президент США Джо Байден заявил, что у него есть основания считать, что президент РФ Владимир Путин уже принял решение о вторжении в Украину.

Теги: Россия, Владимир Путин, война, Донбасс, пропаганда, вторжение, российская агрессия, украинцы, война в Украине, война на Донбассе, Игорь Кондратюк, телеведущий, войска
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