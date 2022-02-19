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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский: Считаю, что народ Российской Федерации не может пойти войной против украинского народа

Зеленский: Большим риском будет, если мы отреагируем на те или иные провокации
Зеленский: Большим риском будет, если мы отреагируем на те или иные провокации
Фото: EPA

Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что российский народ не хочет войны против Украины. Об этом он заявил на панельной дискуссии во время Мюнхенской конференции по безопасности 19 февраля, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Мы считаем, что из-за того, что увеличилось сейчас количество военных – 150 тысяч, на наших границах, это правда большой риск, но также большим риском будет то, если мы отреагируем на те или иные провокации. С другой стороны, считаю, что Российская Федерация... когда мы говорим о Российской Федерации – это целый народ. Поэтому я считаю, что они не могут пойти войной против украинского народа", – заявил он.

Контекст:

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 годаПрисоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой.

Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

В конце октября американские СМИ сообщили, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной. Позже об угрозе нового вторжения со стороны РФ неоднократно заявляли и лидеры западных стран.

Так, в Белом доме заявили 18 января 2022 года, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. 11 февраля, по данным The Guardian, президент США Джо Байден во время видеоконференции с лидерами нескольких государств заявил, что РФ может напасть на Украину в ближайшие дни.

В то же время украинские власти считают, что западные страны преувеличивают опасность.

"Сегодня мы не видим большей эскалации, чем она была раньше. Да, увеличилось количество военных, но я об этом говорил еще в начале 2021 года, когда говорили о военных учениях Российской Федерации. Тогда было большое увеличение [войск РФ], тогда нас поддерживали США и европейские друзья. Они призвали Россию отвести войска. Сейчас ситуацию я не считаю более напряженной, чем она была в пик российских учений", – говорил на пресс-конференции 28 января президент Украины Владимир Зеленский.

Министр обороны Украины Алексей Резников 14 февраля заявил, что вблизи границы Украины находится 125 тыс. наземного компонента войск РФ. По его словам, в настоящее время Россия не создала наступательные ударные группировки ни на одном из участков вблизи границы Украины. 

15 февраля минобороны РФ сообщило о частичном возвращении военнослужащих, находившихся у границ Украины, в места постоянной дислокации. 

17 февраля Байден заявил, что риски вторжения РФ в Украину, несмотря на заявления россиян об отводе войск, сохраняются и нападение может случиться в течение нескольких ближайших дней.  

В этот же день эксперты министерства обороны Великобритании определили несколько направлений возможного сухопутного нападения России на Украину и показали их на карте.  

18 февраля президент США Джо Байден сказал, что у него есть основания считать, что президент РФ Владимир Путин принял решение напасть на Украину.

Теги: Россия, Донбасс, Владимир Зеленский, российская агрессия, война в Украине, Мюнхенская конференция по безопасности
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