Британский миллиардер Брэнсон заявил, что мир должен поддержать Украину в противостоянии российской агрессии

Брэнсон: Мы не должны бросать страну, которая добровольно отказалась от своего ядерного оружия Фото: ЕРА

Он напомнил, что Россия в 1994 году подписала Будапештский меморандум, но нарушила его в 2014 году оккупацией Крыма.

"Вторжение России в Украину еще больше разрушит дело разоружения и нераспространения, в основе которого лежат международные соглашения. Без обязывающих соглашений и их выполнения не может быть мира. Какой сигнал российская агрессия посылает другим ядерным державам, готовым подписать международные договоры по разоружению? Это скользкий путь", – написал Брэнсон.

Миллиардер считает, что "продолжающаяся российская агрессия против Украины лишит стимулов тех, кто ранее был готов сократить арсеналы оружия, поскольку предполагает, что любое соглашение может быть разорвано в одностороннем порядке".

"Во многих отношениях международное сотрудничество уступило место ограниченному национализму. Это реальная угроза верховенству закона, которую человечество не видело со времен темных дней, приведших ко Второй мировой войне. Эта ситуация – не просто плохая новость для Украины в этот самый момент острого кризиса; это плохая новость для каждой нации, настоящей и будущей, стремящейся защитить свой суверенитет", – объяснил он.

Брэнсон подчеркнул, что "мир должен поддержать Украину".

"Мы не должны бросать страну, которая добровольно отказалась от своего ядерного оружия в обмен на мир и сейчас находится на грани вторжения той самой страны, которая убедила ее сделать это", – заявил бизнесмен.

Брэнсон не впервые поддерживает Украину. 27 января в статье "Мои мысли об Украине и России" он призвал мировых лидеров бизнеса объединиться и отстоять суверенитет Украины в условиях агрессии со стороны РФ.

"Для лидеров бизнеса настал момент собраться и отстоять суверенитет Украины. Даже если за это придется платить, все мы должны четко дать понять, что односторонняя агрессия всегда неприемлема и мировое бизнес-сообщество поддержит весь спектр санкций против любого государства, пытающегося нарушить суверенитет другого", – говорится в публикации.

28 января президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Брэнсона за поддержку.