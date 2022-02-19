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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Британский миллиардер Брэнсон заявил, что мир должен поддержать Украину в противостоянии российской агрессии

Брэнсон: Мы не должны бросать страну, которая добровольно отказалась от своего ядерного оружия
Брэнсон: Мы не должны бросать страну, которая добровольно отказалась от своего ядерного оружия
Фото: ЕРА

Британский миллиардер, основатель корпорации Virgin Group Ричард Брэнсон заявил, что в ситуации, когда российские войска скопились возле украинских границ, мир должен поддержать Украину. Блог бизнесмена опубликован 19 февраля на сайте Virgin Group.

Он напомнил, что Россия в 1994 году подписала Будапештский меморандум, но нарушила его в 2014 году оккупацией Крыма.

"Вторжение России в Украину еще больше разрушит дело разоружения и нераспространения, в основе которого лежат международные соглашения. Без обязывающих соглашений и их выполнения не может быть мира. Какой сигнал российская агрессия посылает другим ядерным державам, готовым подписать международные договоры по разоружению? Это скользкий путь", – написал Брэнсон.

Миллиардер считает, что "продолжающаяся российская агрессия против Украины лишит стимулов тех, кто ранее был готов сократить арсеналы оружия, поскольку предполагает, что любое соглашение может быть разорвано в одностороннем порядке".

"Во многих отношениях международное сотрудничество уступило место ограниченному национализму. Это реальная угроза верховенству закона, которую человечество не видело со времен темных дней, приведших ко Второй мировой войне. Эта ситуация – не просто плохая новость для Украины в этот самый момент острого кризиса; это плохая новость для каждой нации, настоящей и будущей, стремящейся защитить свой суверенитет", – объяснил он.

Брэнсон подчеркнул, что "мир должен поддержать Украину".

"Мы не должны бросать страну, которая добровольно отказалась от своего ядерного оружия в обмен на мир и сейчас находится на грани вторжения той самой страны, которая убедила ее сделать это", – заявил бизнесмен.

Брэнсон не впервые поддерживает Украину. 27 января в статье "Мои мысли об Украине и России" он призвал мировых лидеров бизнеса объединиться и отстоять суверенитет Украины в условиях агрессии со стороны РФ.

"Для лидеров бизнеса настал момент собраться и отстоять суверенитет Украины. Даже если за это придется платить, все мы должны четко дать понять, что односторонняя агрессия всегда неприемлема и мировое бизнес-сообщество поддержит весь спектр санкций против любого государства, пытающегося нарушить суверенитет другого", – говорится в публикации.

28 января президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Брэнсона за поддержку.

Контекст:

Будапештский меморандум был подписан 5 декабря 1994 года. Согласно документу, страны-подписанты – Великобритания, Россия и США – обязались быть гарантами независимости, суверенитета и границ Украины, а также воздерживаться от применения против Украины любого оружия, не только ядерного. Кроме того, подписанты обещали не оказывать на Киев экономическое давление. В обмен Украина отказалась от своего ядерного статуса. Под меморандумом поставили свои подписи тогдашние президент Украины Леонид Кучма, президент РФ Борис Ельцин, президент США Билл Клинтон и премьер Великобритании Джон Мейджор.

Россия в 2014 году нарушила условия меморандума, аннексировав Крым и начав вооруженную агрессию на Донбассе.

Глава МИД РФ Сергей Лавров считает, что Россия Будапештское соглашение не нарушила, поскольку не применила в отношении Украины ядерное оружие.

В январе 2021 года Зеленский заявил, что невыполнение Будапештского меморандума означает, что любые договоренности в мире "умножены на ноль".

15 февраля 2022 года бывшие президенты Украины Леонид Кравчук, Леонид Кучма и Виктор Ющенко обратились к Великобритании и США, которые являются странами – подписантами Будапештского меморандума, с требованием доказать, что документ "не был простым обманом". Экс-президенты подчеркнули, что если Украина потерпит поражение в случае новой атаки России, то ни одна страна в будущем не откажется от ядерного оружия.

В конце октября 2021 года американские СМИ сообщили, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной. Позже об угрозе нового вторжения со стороны РФ неоднократно заявляли и лидеры западных стран.

Министр обороны Украины Алексей Резников в конце января 2022 года заявил, что, несмотря на значительное скопление российских войск, не создано ни одной ударной группировки, необходимой для того, чтобы перейти к наступлению. 8 февраля он сообщил, что вдоль всей границы с Украиной со стороны РФ, Беларуси и временно оккупированных территорий находится 140 тыс. военных, включая воздушный и морской компонент.

15 февраля минобороны РФ сообщило о частичном возвращении военнослужащих, находившихся у границ Украины, в места постоянной дислокации.

18 февраля президент США Джо Байден заявил, что у него есть основания считать, что президент РФ Владимир Путин уже принял решение о вторжении в Украину.

Теги: Россия, Крым, оружие, ядерное оружие, оккупация, агрессия, аннексия, меморандум, кризис, вторжение, Ричард Брэнсон, национализм, Будапештский меморандум, российская агрессия, война в Украине, суверенитет, миллиардер, войска
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