Зеленский поблагодарил миллиардера Брэнсона за поддержку Украины

"Спасибо Ричарду Брэнсону и мировому бизнес-сообществу за поддержку Украины. Инновационные предприниматели лучше понимают ключевые направления развития человечества. Поэтому их призыв объединиться и отстоять суверенитет Украины, в частности, применив санкции к агрессору, очень важен", – отметил Зеленский.

Grateful to @richardbranson and the global business community for supporting * . Innovative businessmen best understand the key vectors of human development. Hence, their call to unite and defend * 's sovereignty, in particular by imposing sanctions on the aggressor, is crucial. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 28, 2022

Брэнсон в статье "Мои мысли об Украине и России", опубликованной на сайте Virgin Group 27 января, призвал мировых лидеров бизнеса объединиться и отстоять суверенитет Украины в условиях агрессии со стороны РФ.

"Для лидеров бизнеса настал момент собраться и отстоять суверенитет Украины. Даже если за это придется платить, все мы должны четко дать понять, что односторонняя агрессия всегда неприемлема и мировое бизнес-сообщество поддержит весь спектр санкций против любого государства, пытающегося нарушить суверенитет другого", – говорится в публикации.