"Это сироп от кашля, когда нужна вакцина от COVID". Зеленский заявил, что правила мировой безопасности, принятые десятки лет назад, больше не работают

"Я только хочу убедиться, что мы с вами читали одни и те же книги и одинаково понимаем ответ на вопросы "Как так произошло, что в XXI веке в Европе вновь идет война и гибнут люди? Почему она длиться дольше, чем Вторая мировая война? Как мы дошли до самого большого кризиса с безопасностью после холодной войны?" Для меня как для президента страны, потерявшей часть своих территорий, тысячи людей и у границ которой сейчас стоит 150 тыс. российских военных, техника и тяжелое вооружение – для меня ответ очевиден: архитектура мировой безопасности хрупкая, нуждается в обновлении. Правила, которые мир принял десятки лет назад, больше не работают. Не успевают за новыми угрозами, не действенны для их преодоления. Это сироп от кашля, когда нужна вакцина от коронавируса", – заявил он.

По словам президента, система мировой безопасности дает сбой из-за разных вещей – "эгоизма, самоуверенности, безответственности государств на глобальном уровне".

Контекст:

Мюнхенская конференция проводится ежегодно с февраля 1963 года. Форум собирает в Германии представителей мировой политической элиты, он является крупнейшей в мире площадкой, на которой обсуждаются вопросы глобальной безопасности. В 2022 году конференция проходит в Мюнхене с 18-го по 20 февраля, в связи с противоэпидемическими мерами количество гостей и представителей СМИ ограничено, указано на сайте мероприятия.

СМИ сообщали, что США на фоне угрозы вторжения РФ в Украину отговаривали Зеленского от поездки в Мюнхен.

США, НАТО и Украина неоднократно заявляли о наращивании российских войск вблизи украинской границы. Штаты и Альянс призывали Россию к деэскалации напряжения на границе Украины.

В Белом доме заявили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь.

Министр обороны Украины Алексей Резников 6 февраля заявил, что вероятность значительной эскалации со стороны России оценивается как низкая. 8 февраля он сообщил, что вдоль всей границы с Украиной со стороны РФ, Беларуси и временно оккупированных территорий находится 140 тыс. военных, включая воздушный и морской компонент. 14 февраля Резников отметил, что РФ не создала ни одной ударной группировки вблизи границы с Украиной.

Президент США Джо Байден 17 февраля в комментарии CNN заявил, что риски вторжения РФ в Украину, несмотря на заявления россиян об отводе войск, сохраняются и нападение может случиться в течение нескольких ближайших дней.

В тот же день резко обострилась ситуация на Донбассе. По информации штаба операции Объединенных сил, были обстреляны 30 населенных пунктов на подконтрольных Украине территориях, причем под удар попали детский сад и несколько школ, где в это время находились дети. Пострадали двое военных и пятеро гражданских.

18 февраля обстрелы на Донбассе продолжились.

На этом фоне боевики "ЛНР" и "ДНР" объявили об эвакуации населения ОРЛО и ОРДО в Россию.

Позже выяснилось, что главари террористических группировок записали свои "срочные" обращения об эвакуации жителей ОРДЛО, опубликованные 18 февраля, минимум за двое суток до этого.

Журналисты обратили внимание, что в 2008 году за несколько дней до вторжения в Грузию Россия эвакуировала население Южной Осетии так же, как это происходит на Донбассе в 2022 году.