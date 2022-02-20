"Очередная провокация с целью обвинения ВСУ". Российско-оккупационные войска стреляли в направлении Луганска из тяжелого вооружения – штаб ООС

"Российско-оккупационные войска совершили очередную провокацию – открыли огонь из тяжелого вооружения по населенному пункту Луганск. Сегодня около 21.00 российско-оккупационные войска совершили очередную провокацию с целью обвинения украинских военных. Агрессор открыл огонь из тяжелого вооружения из района населенного пункта Лобачево в направлении Луганска. При отсутствии каких-либо агрессивных действий со стороны украинских защитников захватчики сами подрывают объекты инфраструктуры на оккупированных территориях и совершают хаотические обстрелы населенных пунктов. Очевидно, что противник продолжает использование своих пропагандистских методов ведения информационной войны с целью обвинения Вооруженных сил Украины и нагнетания ситуации", – говорится в сообщении.

В штабе отметили, что такими действиями оккупанты "в очередной раз продемонстрировали свое циничное и безразличное отношение к жизни и здоровью мирных жителей".

"Командование операции Объединенных сил официально сообщает, что подразделения Объединенных сил неукоснительно соблюдают Минские договоренности и нормы международного гуманитарного права. Следовательно, заявления о якобы обстрелах населенных пунктов со стороны Вооруженных сил Украины являются откровенной ложью и провокацией, ответственность за которую несет страна-оккупант", – подчеркнули в пресс-центре.