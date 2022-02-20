Оккупанты готовят фейки о якобы "обстрелах" украинскими военными населенных пунктов на Донбассе с беспилотников – разведка

В ОТГ "Восток" подчеркнули, что украинские военные не открывают огонь, если существует малейшая угроза для мирного населения Фото: EPA

"По данным разведки, главный специалист "министерства информации" так называемой "ДНР" Гриценко Александр Викторович лично поставил задачу съемочным группам пропагандистов снять последствия обстрелов, якобы совершенных украинскими силами. Он дал четкие указания, чтобы местные жители комментируя обстрелы, говорили, что они слышали звуки беспилотника. То есть обвиняли украинских военнослужащих в том, что они сбрасывают взрывные устройства на дома гражданского населения с помощью беспилотных летательных аппаратов", – сообщили в ОТГ "Восток".

В пресс-центре отметили, что цель таких действий состоит в "демонизации украинских военных и оправдании собственных военных преступлений".

"Поэтому ни для кого не будет удивлением, если вскоре на пропагандистских ресурсах появятся очередные постановочные репортажи о мифических украинских ДРГ и беспилотниках. Официально заявляем, что украинские военнослужащие не имеют никакого отношения к обстрелам Докучаевска, Стилы, Старомихайловки, Саханки, Ленинского, Пикуз или других населенных пунктов. Если есть хоть малейшая угроза мирному населению наши защитники огонь не открывают!" – говорится в сообщении.