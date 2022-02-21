Блинкен ответил, как США помогают Украине на фоне возможного вторжения РФ

Блинкен: Дипломатическая, военная и экономическая поддержка Украины будет не только продолжаться, но и углубляться Фото: EPA

Ведущий напомнил о заявлениях президента Владимира Зеленского относительно Будапештского меморандума, сделанных на Мюнхенской конференции безопасности 19 февраля, и спросил: "Что мы будем должны Украине, если Россия вторгнется?"

"Ну, во-первых, за последний год мы предоставили Украине пособия на сумму свыше $1 млрд.– 2021 помощь в области безопасности на $650 млн, летальная оборонная помощь. В этом году это больше, чем в любом предыдущем году, наряду с гуманитарной и экономической помощью. Буквально на днях мы объявили о кредитных гарантиях на $1 млрд для Украины. Мы призываем другие страны делать то же самое, поддерживать ее экономическим, военным и дипломатическим способом. И если эта агрессия будет продолжаться, это [оказание помощи] будет продолжаться. Дипломатическая, военная и экономическая поддержка Украины будет не только продолжаться, но и углубляться. Как сказал президент, мы удвоим ставку на это",– заявил он.

19 февраля Зеленский сказал, что Украина может подвергнуть сомнению обязательства по Будапештскому меморандуму.

С 2014 года Украина трижды пыталась созвать консультации государств– гарантов Будапештского меморандума. Трижды– безуспешно. Сегодня Украина сделает это в четвертый раз. Я как президент– впервые. Но и Украина, и я делаем это в последний раз. Я инициирую проведение консультаций в рамках Будапештского меморандума. Созвать их поручено министру иностранных дел. Если они снова не состоятся или по их результатам не будет гарантий безопасности для нашего государства, Украина будет иметь право считать, что Будапештский меморандум не работает и все пакетные решения 1994 года подвергнуты сомнению »,– заявил он.