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Блинкен ответил, как США помогают Украине на фоне возможного вторжения РФ

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Блинкен: Дипломатическая, военная и экономическая поддержка Украины будет не только продолжаться, но и углубляться
Блинкен: Дипломатическая, военная и экономическая поддержка Украины будет не только продолжаться, но и углубляться
Фото: EPA

Госсекретарь США Энтони Блинкен в эфире канала NBC 20 февраля прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о гарантиях по Будапештскому меморандуму.

Ведущий напомнил о заявлениях президента Владимира Зеленского относительно Будапештского меморандума, сделанных на Мюнхенской конференции безопасности 19 февраля, и спросил: "Что мы будем должны Украине, если Россия вторгнется?"

"Ну, во-первых, за последний год мы предоставили Украине пособия на сумму свыше $1 млрд.– 2021 помощь в области безопасности на $650 млн, летальная оборонная помощь. В этом году это больше, чем в любом предыдущем году, наряду с гуманитарной и экономической помощью. Буквально на днях мы объявили о кредитных гарантиях на $1 млрд для Украины. Мы призываем другие страны делать то же самое, поддерживать ее экономическим, военным и дипломатическим способом. И если эта агрессия будет продолжаться, это [оказание помощи] будет продолжаться. Дипломатическая, военная и экономическая поддержка Украины будет не только продолжаться, но и углубляться. Как сказал президент, мы удвоим ставку на это",– заявил он.

19 февраля Зеленский сказал, что Украина может подвергнуть сомнению обязательства по Будапештскому меморандуму.

С 2014 года Украина трижды пыталась созвать консультации государствгарантов Будапештского меморандума. Триждыбезуспешно. Сегодня Украина сделает это в четвертый раз. Я как президентвпервые. Но и Украина, и я делаем это в последний раз. Я инициирую проведение консультаций в рамках Будапештского меморандума. Созвать их поручено министру иностранных дел. Если они снова не состоятся или по их результатам не будет гарантий безопасности для нашего государства, Украина будет иметь право считать, что Будапештский меморандум не работает и все пакетные решения 1994 года подвергнуты сомнению »,– заявил он.

Контекст:

Будапештский меморандум был подписан 5 декабря 1994 года. Согласно документу, страны-подписанты– Великобритания, Россия и США– обязались быть гарантами независимости, суверенитета и границ Украины, а также воздерживаться от применения против Украины любого оружия, не только ядерного. Кроме того, подписанты обещали не оказывать на Киев экономическое давление. Украина отказалась от своего ядерного статуса. Под меморандумом поставили свои подписи тогдашние президент Украины Леонид Кучма, президент РФ Борис Ельцин, президент США Билл Клинтон и премьер Великобритании Джон Мейджор.

Россия в 2014 году нарушила условия меморандума, аннексировав Крым и начав вооруженную агрессию на Донбассе.

Глава МИД РФ Сергей Лавров считает, что Россия Будапештского соглашения не нарушила, поскольку не применила в отношении Украины ядерное оружие.

В январе 2021 года Зеленский заявил, что невыполнение Будапештского меморандума означает, что любые договоренности в мире "умножены на ноль".

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, США, Украина, Будапештский меморандум, Владимир Зеленский, Энтони Блинкен, российская агрессия, война в Украине
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