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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Будапештский меморандум не накладывает обязательств – посол Германии

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Фельдгузен о проведении переговоров в будапештском формате: Уверена, что США, Великобритания они за. Но идет ли Россия на это?
Фельдгузен о проведении переговоров в будапештском формате: Уверена, что США, Великобритания – они за. Но идет ли Россия на это?
Фото: ЕРА

Будапештский меморандум не накладывает юридических обязательств на страны, подписавшиеся под ним. Такое мнение посол Германии Анка Фельдгузен высказала 19 февраля в эфире канала "Украина 24".

Фельдгузен спросили, насколько возможно "возрождение" будапештского формата, о котором говорил на Мюнхенской конференции президент Украины Владимир Зеленский.

"Я думаю, что можно их призвать... Уверена, что США, Великобритания – они за. Но идет ли Россия на это?" – отметила посол.

По ее мнению, цель России – "говорить на одном уровне с США".

"Возможно там есть шанс, если действительно такая встреча возможна, что это то, к чему стремилась Россия. Не знаю, но Будапештский меморандум действительно – это такой формат… Это не имеет международных обязательств", – сказала она.

Фельдгузен согласилась со словами ведущего, который уточнил, что речь идет о международных юридических обязательствах.

"Это предложение. Я думаю, что сейчас нужно попробовать все, чтобы избежать войны", – добавила она.

Контекст:

Будапештский меморандум был подписан 5 декабря 1994 года. Согласно документу, страны-подписанты – Великобритания, Россия и США – обязались быть гарантами независимости, суверенитета и границ Украины, а также воздерживаться от применения против Украины любого оружия, не только ядерного. Кроме того, подписанты обещали не оказывать на Киев экономическое давление. В обмен Украина отказалась от своего ядерного статуса. Под меморандумом поставили свои подписи тогдашние президент Украины Леонид Кучма, президент РФ Борис Ельцин, президент США Билл Клинтон и премьер Великобритании Джон Мейджор.

Россия в 2014 году нарушила условия меморандума, аннексировав Крым и начав вооруженную агрессию на Донбассе.

Глава МИД РФ Сергей Лавров считает, что Россия Будапештское соглашение не нарушила, поскольку не применила в отношении Украины ядерное оружие.

В январе 2021 года Зеленский заявил, что невыполнение Будапештского меморандума означает, что любые договоренности в мире "умножены на ноль".

19 февраля 2022-го, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, глава государства, сказал, что Украина может поставить под сомнение обязательства по Будапештскому меморандуму.

"С 2014 года Украина трижды пыталась созвать консультации государств – гарантов Будапештского меморандума. Трижды – безуспешно. Сегодня Украина сделает это в четвертый раз. Я как президент – впервые. Но и Украина, и я делаем это в последний раз. Я инициирую проведение консультаций в рамках Будапештского меморандума. Созвать их поручено министру иностранных дел. Если они снова не состоятся или по их результатам не будет гарантий безопасности для нашего государства, у Украины будет полное право считать, что Будапештский меморандум не работает и все пакетные решения 1994 года подвергнуты сомнению", – заявил он

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Германия, Будапештский меморандум, Владимир Зеленский, российская агрессия, Анка Фельдгузен
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