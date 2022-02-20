Будапештский меморандум не накладывает обязательств – посол Германии

Фельдгузен о проведении переговоров в будапештском формате: Уверена, что США, Великобритания – они за. Но идет ли Россия на это? Фото: ЕРА

Фельдгузен спросили, насколько возможно "возрождение" будапештского формата, о котором говорил на Мюнхенской конференции президент Украины Владимир Зеленский.

"Я думаю, что можно их призвать... Уверена, что США, Великобритания – они за. Но идет ли Россия на это?" – отметила посол.

По ее мнению, цель России – "говорить на одном уровне с США".

"Возможно там есть шанс, если действительно такая встреча возможна, что это то, к чему стремилась Россия. Не знаю, но Будапештский меморандум действительно – это такой формат… Это не имеет международных обязательств", – сказала она.

Фельдгузен согласилась со словами ведущего, который уточнил, что речь идет о международных юридических обязательствах.

"Это предложение. Я думаю, что сейчас нужно попробовать все, чтобы избежать войны", – добавила она.