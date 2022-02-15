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США выделят Украине до $1 млрд кредитных гарантий – Блинкен

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По словам Блинкена, кредитные гарантии США помогут Украине "обеспечивать экономическую стабильность, рост и процветание своего народа перед лицом дестабилизирующего поведения России"
По словам Блинкена, кредитные гарантии США помогут Украине "обеспечивать экономическую стабильность, рост и процветание своего народа перед лицом дестабилизирующего поведения России"
Фото: EPA

Правительство США предлагает Украине суверенную гарантию по кредиту на сумму до $1 млрд для поддержки ее программы экономических реформ и продолжения взаимодействия с Международным валютным фондом (МВФ), заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. Его заявление опубликовано на сайте Госдепа 14 февраля.

"Это предложение в сочетании с прочным партнерством между Украиной, МВФ, другими международными финансовыми институтами, G-7 и другими двусторонними донорами укрепит способность Украины обеспечивать экономическую стабильность, рост и процветание своего народа перед лицом дестабилизирующего поведения России", – сказал Блинкен.

Кроме того, по его словам, Экспортно-импортный банк США намерен выделить до $3 млрд для облегчения закупок американских товаров и услуг для проектов в Украине. Международная корпорация финансирования развития США имеет текущий инвестиционный портфель в Украине примерно в $800 млн в более чем десятке проектов.

Блинкен напомнил, что в период с 2014-го по 2016 годы Соединенные Штаты предоставили Украине три отдельные гарантии суверенных кредитов, на $1 млрд каждая, которые "помогли успешно стабилизировать ее экономику на фоне предыдущей российской агрессии и воплотить смелые экономические реформы".

Он добавил, что с 2014 года правительство США предоставило Украине помощь в целях развития на сумму более $2 млрд, а также поощряло коммерческое участие американских компаний в украинской экономике.

Президент Украины Владимир Зеленский в Twitter поблагодарил президента США Джозефа Байдена за решение о предоставлении Украине сeверенной гарантии по кредиту на сумму до $1 млрд и доступные для проектов в Украине $3 млрд.

Контекст:

О том, что США предоставят Украине макрофинансовую помощь, сообщал по итогам разговора с Блинкеном 14 февраля глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Американские СМИ писали, что частью этой помощи станут гарантии по суверенным кредитам на $1 млрд

По оценке главы парламентской фракции "Слуга народа" Давида Арахамии, украинская экономика несет потери из-за паники по поводу возможного вторжения России в объеме $2–3 млрд ежемесячно.

Финансовую помощь Украине анонсировали также ЕвросоюзФранцияГермания, Канада. 

Теги: США, инвестиции, МВФ, Джо Байден, экономика, Госдепартамент США, кредиты, Владимир Зеленский, финансовая помощь, Энтони Блинкен, финансирование, макрофинансовая помощь
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