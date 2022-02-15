США выделят Украине до $1 млрд кредитных гарантий – Блинкен

По словам Блинкена, кредитные гарантии США помогут Украине "обеспечивать экономическую стабильность, рост и процветание своего народа перед лицом дестабилизирующего поведения России" Фото: EPA

"Это предложение в сочетании с прочным партнерством между Украиной, МВФ, другими международными финансовыми институтами, G-7 и другими двусторонними донорами укрепит способность Украины обеспечивать экономическую стабильность, рост и процветание своего народа перед лицом дестабилизирующего поведения России", – сказал Блинкен.

Кроме того, по его словам, Экспортно-импортный банк США намерен выделить до $3 млрд для облегчения закупок американских товаров и услуг для проектов в Украине. Международная корпорация финансирования развития США имеет текущий инвестиционный портфель в Украине примерно в $800 млн в более чем десятке проектов.

Блинкен напомнил, что в период с 2014-го по 2016 годы Соединенные Штаты предоставили Украине три отдельные гарантии суверенных кредитов, на $1 млрд каждая, которые "помогли успешно стабилизировать ее экономику на фоне предыдущей российской агрессии и воплотить смелые экономические реформы".

Он добавил, что с 2014 года правительство США предоставило Украине помощь в целях развития на сумму более $2 млрд, а также поощряло коммерческое участие американских компаний в украинской экономике.

Президент Украины Владимир Зеленский в Twitter поблагодарил президента США Джозефа Байдена за решение о предоставлении Украине сeверенной гарантии по кредиту на сумму до $1 млрд и доступные для проектов в Украине $3 млрд.