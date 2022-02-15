США выделят Украине до $1 млрд кредитных гарантий – Блинкен

"Это предложение в сочетании с прочным партнерством между Украиной, МВФ, другими международными финансовыми институтами, G-7 и другими двусторонними донорами укрепит способность Украины обеспечивать экономическую стабильность, рост и процветание своего народа перед лицом дестабилизирующего поведения России", – сказал Блинкен.
Кроме того, по его словам, Экспортно-импортный банк США намерен выделить до $3 млрд для облегчения закупок американских товаров и услуг для проектов в Украине. Международная корпорация финансирования развития США имеет текущий инвестиционный портфель в Украине примерно в $800 млн в более чем десятке проектов.
Блинкен напомнил, что в период с 2014-го по 2016 годы Соединенные Штаты предоставили Украине три отдельные гарантии суверенных кредитов, на $1 млрд каждая, которые "помогли успешно стабилизировать ее экономику на фоне предыдущей российской агрессии и воплотить смелые экономические реформы".
Он добавил, что с 2014 года правительство США предоставило Украине помощь в целях развития на сумму более $2 млрд, а также поощряло коммерческое участие американских компаний в украинской экономике.
Президент Украины Владимир Зеленский в Twitter поблагодарил президента США Джозефа Байдена за решение о предоставлении Украине сeверенной гарантии по кредиту на сумму до $1 млрд и доступные для проектов в Украине $3 млрд.
Стратегічне партнерство в дії! Вдячні * за надання суттєвої фінансової підтримки в розмірі * 1 млрд та доступні для проектів в Україні * 3 млрд. Дякую @POTUS за швидке рішення та конкретні результати після нашої розмови! *— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 15, 2022
О том, что США предоставят Украине макрофинансовую помощь, сообщал по итогам разговора с Блинкеном 14 февраля глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
Американские СМИ писали, что частью этой помощи станут гарантии по суверенным кредитам на $1 млрд.
По оценке главы парламентской фракции "Слуга народа" Давида Арахамии, украинская экономика несет потери из-за паники по поводу возможного вторжения России в объеме $2–3 млрд ежемесячно.
Финансовую помощь Украине анонсировали также Евросоюз, Франция, Германия, Канада.