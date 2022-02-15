США намерены предложить Украине кредитные гарантии на $1 млрд – СМИ

По данным источников, советник по национальной безопасности Джейк Салливан провел утром 14 февраля разговор с лидерами Конгресса, на котором сообщил о планируемых гарантиях по кредитам для Украины, цель которых – "успокоить тревожность" по поводу войны, написал в Twitter журналист Fox News Чад Перграм.

2) A source familiar with this morning’s call says that the U.S. will offer * 1 billion in sovereign loan guarantees to Ukraine in an effort to calm concerns about war in Ukraine — Chad Pergram (@ChadPergram) February 14, 2022

США действительно рассматривают такую возможность, заявил в тот же день высокопоставленный представитель администрации президента США Джо Байдена, имя которого Reuters не называет.

По его словам, эту меру администрация рассматривает "как часть дополнительной макроэкономической поддержки, которую готовят США, чтобы помочь экономике Украины в условиях давления, вызванного наращиванием военной мощи России".

Как заявил 14 февраля глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, украинская экономика несет потери из-за паники по поводу возможного вторжения России в объеме $2–3 млрд ежемесячно.