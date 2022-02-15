США намерены предложить Украине кредитные гарантии на $1 млрд – СМИ

По данным источников, советник по национальной безопасности Джейк Салливан провел утром 14 февраля разговор с лидерами Конгресса, на котором сообщил о планируемых гарантиях по кредитам для Украины, цель которых – "успокоить тревожность" по поводу войны, написал в Twitter журналист Fox News Чад Перграм.
2) A source familiar with this morning’s call says that the U.S. will offer * 1 billion in sovereign loan guarantees to Ukraine in an effort to calm concerns about war in Ukraine— Chad Pergram (@ChadPergram) February 14, 2022
США действительно рассматривают такую возможность, заявил в тот же день высокопоставленный представитель администрации президента США Джо Байдена, имя которого Reuters не называет.
По его словам, эту меру администрация рассматривает "как часть дополнительной макроэкономической поддержки, которую готовят США, чтобы помочь экономике Украины в условиях давления, вызванного наращиванием военной мощи России".
Как заявил 14 февраля глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, украинская экономика несет потери из-за паники по поводу возможного вторжения России в объеме $2–3 млрд ежемесячно.
Весной 2021 года Россия начала наращивать численность войск вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму, объясняя это военными учениями. После нескольких недель напряженности РФ частично отвела войска в места постоянной дислокации.
В конце октября американские СМИ сообщили, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной. Позже об угрозе нового вторжения со стороны РФ неоднократно заявляли и лидеры западных стран.
Так, в Белом доме сказали 18 января 2022 года, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. 11 февраля, по данным The Guardian, президент США Джо Байден во время видеоконференции с лидерами нескольких государств заявил, что РФ может напасть на Украину в ближайшие дни.
8 февраля министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что вдоль всей границы с Украиной со стороны РФ, Беларуси и временно оккупированных территорий находится 140 тыс. военных, включая воздушный и морской компонент.
11 февраля ряд стран, в том числе США, призвали своих граждан срочно покинуть Украину из-за вероятной эскалации. В последующие дни их число выросло.
В то же время украинские власти считают, что западные страны преувеличивают опасность.
24 января президент Украины Владимир Зеленский сказал, что "все спокойно, причин для паники нет".
12 февраля он сказал, что власть понимает риски, но по его мнению, в информационном пространстве сейчас слишком много информации относительно возможного вторжения РФ в Украину, которая провоцирует панику.
14 февраля в Кремле заявили, что президент РФ Владимир Путин "готов к переговорам по урегулированию ситуации вокруг Украины", а также "гарантиям безопасности для РФ". В то же время западные СМИ обращают внимание, что Россия не только не уменьшила число войск, собранных близ украинской границы, но выдвинула некоторые подразделения на позиции для атаки.