"У РФ хорошее представление, что мы намерены делать". Блинкен ответил на предложение Зеленского обнародовать возможные санкции против России

Так он прокомментировал призыв президента Украины Владимира Зеленского о публикации возможных санкций, который глава Украинского государства озвучил на Мюнхенской конференции по безопасности 19 февраля.

Блинкен заявил, что США вместе с европейскими партнерами и союзниками разработали "массивный пакет санкций", цель которых "первую очередь состоит в том, чтобы попытаться удержать Россию от начала войны".

"Как только вы активируете их, этот сдерживающий фактор исчезнет. И до последней минуты, пока мы можем попытаться привнести в это сдерживающий эффект, мы будем пытаться это делать. Что касается подробного изложения санкций, то два момента. У России в целом довольно хорошее представление о том, что мы собираемся делать, но мы не хотим излагать детали заранее, потому что это позволило бы России попытаться спланировать действия против них. Таким образом, у нас есть очень четкий – и G7 не могла бы быть более четкой – массивный пакет, который будет быстро вводиться в действие в унисон между Соединенными Штатами и Европой и другими странами за пределами Европы", – сказал он.