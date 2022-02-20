На Джонсона нужно "насесть", чтобы он воплотил в реальность свои слова о России и "матрешках" – Климкин

Свое заявление Джонсон сделал 19 февраля во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности. Он подчеркнул, что если Россия вторгнется в Украину, Британия введет санкции против отдельных лиц и стратегически важных для России предприятий. "Мы сделаем невозможным для них получать финансовые средства с лондонских рынков капитала. А потом мы откроем матрешку. Матрешку российских компаний и корпораций под государственным управлением, чтобы выявить стоящих за ними", – сказал Джонсон.

"Джонсон – конечно, чудак еще тот, а часто под него "косит", но сегодня он меня просто обрадовал. Обещал начать раскрывать "матрешки компаний, принадлежащих россиянам", чтобы определить конечных владельцев. Это уже что-то, что бьет по интересам путинского окружения, а не просто абстрактно по России", – написал Климкин.

Украинский дипломат считает, что теперь нужно "на него насесть, чтобы он это реально сделал".

"Как говорится: первый пошел, теперь дело за другими на Западе. Здесь как раз и выяснится, кто чего стоит", – подчеркнул Климкин.

Джонсон на Мюнхенской конференции также заявил, что президенту РФ Владимиру Путину не удастся запугать Запад.

1 февраля во время визита в Киев Джонсон заявил, что союзники Украины готовят пакет санкций, которые активируют "в ту самую минуту, как нога российского солдата решится пересечь границу Украины и ступить на украинскую территорию".