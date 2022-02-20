Денисова: После объявления мобилизации в ОРДЛО начались облавы, призыву подлежат даже 17-летние ребята

Денисова подчеркнула, что действия оккупантов нарушают ст. 51 Конвенции о защите гражданского населения во время войны Фото: Людмила Денісова / Facebook

"По информации, полученной от партнерских правозащитных организаций, работающих в ОРДЛО, после оглашения общей мобилизации на не подконтрольных правительству Украины территориях начались облавы так называемого министерства государственной безопасности "ДНР" и "ЛНР". Призову подлежат даже несовершеннолетние ребята в возрасте от 17 лет. В так называемых военных училищах незаконных вооруженных формирований "ДНР" и "ЛНР" курсантам, которым 16–18 лет, отдан приказ о приведении в боевую готовность с последующим участием в боевых действиях", – написала омбудсмен.

Она подчеркнула, что такие действия нарушают ст. 51 Конвенции о защите гражданского населения во время войны, которая запрещает привлечение детей к вооруженным конфликтам.

Денисова призвала Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ), международные правозащитные организации отреагировать на вовлечение детей в вооруженный конфликт и факты принудительного призыва детей, граждан Украины, в ряды незаконных вооруженных формирований на временно оккупированных территориях.

Главари террористических организаций "ДНР" и "ЛНР" Денис Пушилин и Леонид Пасечник 19 февраля подписали указы о всеобщей "мобилизации" на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

Проект "Радіо Свобода" "Донбасс.Реалии" и "Настоящее время" сообщали, что жители ОРДЛО не хотят идти в военкоматы, поэтому в ОРДЛО начались облавы на мужчин призывного возраста, людей забирают с улиц.