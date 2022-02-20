Жители ОРДЛО, которых вывезли в РФ, возвращаются домой, "эвакуация" – это фарс – Резников

"То, что якобы массово вывозят граждан Украины из ОРДЛО в Россию – это на сегодняшний день тоже фарс. Несколько тысяч они показательно вывезли. Сейчас у нашей разведки имеет точную информация, что люди возвращаются самостоятельно домой, их там никто не кормит, не расселяет. Это чисто постановка для "Мосфильма" или кто у них там занимается киношками", – сказал глава Минобороны.

На фоне обострения ситуации на Донбассе, вызванного обстрелами со стороны российско-оккупационных войск, боевики "ЛНР" и "ДНР" объявили об эвакуации населения ОРЛО и ОРДО в Россию. Позже выяснилось, что главари террористических группировок записали свои "срочные" обращения об эвакуации жителей ОРДЛО, опубликованные 18 февраля, за двое суток до этого.

Журналисты обратили внимание, что в 2008 году за несколько дней до вторжения в Грузию Россия эвакуировала население Южной Осетии так же, как это происходит на Донбассе в 2022 году.

Украинский омбудсмен Людмила Денисова 18 февраля заявила, что оккупанты вывозят из ОРДЛО людей пожилого возраста и детей "фактически насильно". 20 февраля она сообщила, что эвакуированные люди лишены права на достойные условия жизни. Женщины с детьми и пожилые люди почти двое суток находятся без еды и сна в неотапливаемых автобусах, а места временного размещения, где их планировали поселить, закрыты, рассказала она.

Временно исполняющий обязанности главы МЧС РФ Александр Чуприян заявил 20 февраля, что в РФ из ОРДЛО эвакуировали якобы 40 тыс. человек, сообщало РБК.