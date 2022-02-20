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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Жители ОРДЛО, которых вывезли в РФ, возвращаются домой, "эвакуация" – это фарс – Резников

Оккупанты вывозили детей и людей пожилого возраста из ОРДЛО "фактически насильно", говорила украинский омбудсмен
Оккупанты вывозили детей и людей пожилого возраста из ОРДЛО "фактически насильно", говорила украинский омбудсмен
Фото: ЕРА

Жители временно оккупированных районов Луганской и Донецкой областей, которых якобы эвакуировали в Россию, возвращаются в свои дома. Об этом, ссылаясь на данные украинской разведки, 20 февраля министр обороны Украины Алексей Резников сообщил в комментарии каналу "1+1".

"То, что якобы массово вывозят граждан Украины из ОРДЛО в Россию – это на сегодняшний день тоже фарс. Несколько тысяч они показательно вывезли. Сейчас у нашей разведки имеет точную информация, что люди возвращаются самостоятельно домой, их там никто не кормит, не расселяет. Это чисто постановка для "Мосфильма" или кто у них там занимается киношками", – сказал глава Минобороны. 

На фоне обострения ситуации на Донбассе, вызванного обстрелами со стороны российско-оккупационных войск, боевики "ЛНР" и "ДНР" объявили об эвакуации населения ОРЛО и ОРДО в Россию. Позже выяснилось, что главари террористических группировок записали свои "срочные" обращения об эвакуации жителей ОРДЛО, опубликованные 18 февраля, за двое суток до этого.

Журналисты обратили внимание, что в 2008 году за несколько дней до вторжения в Грузию Россия эвакуировала население Южной Осетии так же, как это происходит на Донбассе в 2022 году.

Украинский омбудсмен Людмила Денисова 18 февраля заявила, что оккупанты вывозят из ОРДЛО людей пожилого возраста и детей "фактически насильно". 20 февраля она сообщила, что эвакуированные люди лишены права на достойные условия жизни. Женщины с детьми и пожилые люди почти двое суток находятся без еды и сна в неотапливаемых автобусах, а места временного размещения, где их планировали поселить, закрыты, рассказала она. 

Временно исполняющий обязанности главы МЧС РФ Александр Чуприян заявил 20 февраля, что в РФ из ОРДЛО эвакуировали якобы 40 тыс. человек, сообщало РБК.

Контекст:

В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой.

Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

17 февраля 2022 года на Донбассе резко обострилась ситуация. По информации штаба операции Объединенных сил, были обстреляны 30 населенных пунктов на подконтрольной Украине территории, причем под удар попали детский сад и несколько школ, где в это время находились дети. Пострадали двое военных и пятеро гражданских.

18-го, 19-го и 20 февраля обстрелы на Донбассе продолжились. 19 февраля в результате обстрелов со стороны боевиков погибли двое украинских военнослужащих, еще четверо получили ранение, 20-го также был ранен военнослужащий.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что никаких приказов в Украине об освобождении силовым путем временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей нет. Данилов также сообщил об угрозе провокаций со стороны РФ.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный предположил, что провокации в ОРДЛО организовываются для оправдания ввода на оккупированную территорию регулярных воинских частей из России под видом миротворцев.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Украина, разведка, эвакуация, Алексей Резников, российская агрессия, война в Украине, ОРДЛО
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