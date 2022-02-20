Боевики уничтожили грузовик украинской стороны СЦКК возле "Счастья" – штаб ООС

Атака велась со стороны села Веселая Гора, которое расположено на подконтрольной боевикам территории области, уточнили в штабе.

Оккупанты обстреливали украинских военных из миномета калибра 120 мм, гранатометов и крупнокалиберного гранатомета.

Боевики уничтожили грузовик ЗИЛ-131 украинских представителей Совместного центра контроля и координации (СЦКК), он стоял на мосту возле контрольного пункта въезда-выезда "Счастье", уточнили в штабе изданию "Бабель".

Погибших и раненых нет. КПВВ "Счастье" закрыли сегодня утром из-за регулярных обстрелов боевиков.

С начала суток боевики на Донбассе нарушали режим тишины более 50 раз, один украинский военнослужащий получил осколочные ранения и был госпитализирован.

Контекст:

В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой.

Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

17 февраля 2022 года на Донбассе резко обострилась ситуация. По информации штаба операции Объединенных сил, были обстреляны 30 населенных пунктов на подконтрольной Украине территории, причем под удар попали детский сад и несколько школ, где в это время находились дети. Пострадали двое военных и пятеро гражданских.

18-го и 19-го февраля обстрелы на Донбассе продолжились. 19 февраля в результате обстрелов со стороны боевиков погибли двое украинских военнослужащих, еще четверо получили ранение.

На этом фоне боевики "ЛНР" и "ДНР" объявили об эвакуации населения ОРЛО и ОРДО в Россию. Позже выяснилось, что главари террористических группировок записали свои "срочные" обращения об эвакуации жителей ОРДЛО, опубликованные 18 февраля, за двое суток до этого.

Журналисты обратили внимание, что в 2008 году за несколько дней до вторжения в Грузию Россия эвакуировала население Южной Осетии так же, как это происходит на Донбассе в 2022 году.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что никаких приказов в Украине об освобождении силовым путем временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей нет. Данилов также сообщил об угрозе провокаций со стороны РФ.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный предположил, что провокации в ОРДЛО организовываются для оправдания ввода на оккупированную территорию регулярных воинских частей из России под видом миротворцев.