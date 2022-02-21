Боевики "ЛНР" решили мобилизовать и мужчин от 55 лет

Этим документом Пасечник распорядился внести изменения в ранее выданный указ о мобилизации мужчин в возрасте от 18 до 55 лет.

"Осуществлять призыв на военную службу граждан мужского пола в возрасте старше 55 лет в добровольном порядке", – говорится в новом указе.