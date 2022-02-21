Путин проводит внеочередное заседание Совбеза РФ, в повестке дня – обращение главарей "ЛДНР"

Путин, председатель Совбеза, проводит заседание в очном варианте в одном из залов Кремля.

ТАСС пишет, что в повестке дня – вопрос о признании независимости так называемых "народных республик" Донбасса, о чем Россию накануне попросили главари террористических группировок "ЛДНР". Путин якобы хочет выслушать мнение об этом членов Совбеза.

22 февраля должно состояться заседание Совета Федерации РФ и заседание Госдумы, которая ранее обратилась к Путину с просьбой признать независимость "ДНР" и "ЛНР".