Оккупанты обстреляли насосную станцию и парк для хранения мазута в городе Счастье. Тысячи людей остались без воды

С 17 февраля на Донбассе усугубилась ситуация с обстрелами Фото: EPA

Сегодня около 13.00 в результате обстрела незаконными вооруженными формированиями в селе Врубовка Северодонецкого района артиллерийскими снарядами была повреждена линия электроснабжения, газоотвод, фасады, окна и заборы 10 жилых домов.

В результате обстрела города Счастье повреждена насосная станция №1 коммунального предприятия "Жилстройсервис". Без водоснабжения осталось около 10 тыс. абонентов. Также прекращено теплоснабжение в результате попадания в коллектор теплоэлектростанции, отключено энергоснабжение.

Кроме этого, в результате обстрела попали в резервуарный парк хранения остатков мазута на территории Счастьенской ТЭЦ. Спасатели не могут приступить к тушению, так как обстрел продолжается. Травмированных и погибших нет.