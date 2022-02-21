Боевики обстреливают Врубовку и Счастье. Луганская ТЭС остановила работу, люди находятся в бомбоубежищах

"Луганская ТЭС приостановила работу. Врубовка и Счастье – под огнем. Люди – без коммуникаций. Врубовка – без электричества и газа. Люди находятся в бомбоубежищах. Повреждены жилые дома. Поврежден газопровод – 200 потребителей без газоснабжения. Доступа к восстановлению пока нет. Обстрелы не утихают", – отметил он.
По данным Гайдая, в Счастье нет воды, отопления и света.
"Российские оккупанты совершили четыре прямых попадания в водозабор. Также обстрелы в районе РЭС, рабочие "Луганского энергетического объединения" покинули рабочие места в связи с прямой угрозой жизни", – сообщил Гайдай.
"Разбит коллектор теплосети в районе КПП ТЭС. Теплоснабжение прекращено. Перебита линия 110 кВ. Организован ремонт электроснабжения. Повреждения на всех линиях электропередач, подходящих к Луганской ТЭС", – рассказал глава администрации.
Гайдай сообщил, что энергетики ожидают прекращения обстрелов для возобновления работы станции.
Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко написал в Telegram, что в результате обстрела боевиками пгт Счастье загорелась и взорвалась АЗС.
Геращенко также опубликовал в Telegram видео обстрела.
"300 метров от тепловой электростанции в Счастье. Идет обстрел со стороны оккупированных территорий минометами [калибра] 82 мм и 120 мм", – отметил он.
По состоянию на 12.00 21 февраля на Донбассе зафиксировали 21 нарушение режима прекращения огня, из них 20 – с использованием вооружения, запрещенного Минскими соглашениями, сообщили в штабе ООС.
Боевики около часа обстреливали Станицу Луганскую. За это время выпустили 140 артиллерийских снарядов калибра 122 мм.
В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой.
Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
17 февраля 2022 года на Донбассе резко обострилась ситуация. По информации штаба операции Объединенных сил, были обстреляны 30 населенных пунктов на подконтрольной Украине территории, причем под удар попали детский сад и несколько школ, где в это время находились дети. Пострадали двое военных и пятеро гражданских.
18-го, 19-го и 20 февраля обстрелы на Донбассе продолжились. 19 февраля в результате обстрелов со стороны боевиков погибли двое украинских военнослужащих, еще четверо получили ранение, 20-го также был ранен военнослужащий.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что никаких приказов в Украине об освобождении силовым путем временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей нет. Данилов также сообщил об угрозе провокаций со стороны РФ.
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный предположил, что провокации в ОРДЛО организовываются для оправдания ввода на оккупированную территорию регулярных воинских частей из России под видом миротворцев.