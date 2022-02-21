Боевики обстреливают Врубовку и Счастье. Луганская ТЭС остановила работу, люди находятся в бомбоубежищах

"Луганская ТЭС приостановила работу. Врубовка и Счастье – под огнем. Люди – без коммуникаций. Врубовка – без электричества и газа. Люди находятся в бомбоубежищах. Повреждены жилые дома. Поврежден газопровод – 200 потребителей без газоснабжения. Доступа к восстановлению пока нет. Обстрелы не утихают", – отметил он.

По данным Гайдая, в Счастье нет воды, отопления и света.

"Российские оккупанты совершили четыре прямых попадания в водозабор. Также обстрелы в районе РЭС, рабочие "Луганского энергетического объединения" покинули рабочие места в связи с прямой угрозой жизни", – сообщил Гайдай.

"Разбит коллектор теплосети в районе КПП ТЭС. Теплоснабжение прекращено. Перебита линия 110 кВ. Организован ремонт электроснабжения. Повреждения на всех линиях электропередач, подходящих к Луганской ТЭС", – рассказал глава администрации.

Гайдай сообщил, что энергетики ожидают прекращения обстрелов для возобновления работы станции.

Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко написал в Telegram, что в результате обстрела боевиками пгт Счастье загорелась и взорвалась АЗС.

Геращенко также опубликовал в Telegram видео обстрела.

"300 метров от тепловой электростанции в Счастье. Идет обстрел со стороны оккупированных территорий минометами [калибра] 82 мм и 120 мм", – отметил он.

По состоянию на 12.00 21 февраля на Донбассе зафиксировали 21 нарушение режима прекращения огня, из них 20 – с использованием вооружения, запрещенного Минскими соглашениями, сообщили в штабе ООС.

Боевики около часа обстреливали Станицу Луганскую. За это время выпустили 140 артиллерийских снарядов калибра 122 мм.