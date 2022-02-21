В штабе ООС рассказали, сколько жилых домов пострадало на Донбассе в результате обстрелов

Об этом сообщил представитель штаба операции Объединенных сил Виктор Лысюк в ходе брифинга, который транслируется на странице ООС в Facebook.
За этот период боевики провели 19 обстрелов гражданских объектов в населенных пунктах Малиновое, Новолуганское, Зализное, Зайцево, Старый Айдар, Водяное, Талаковка, Красногоровка, Пески Донецкой области.
"Раненых и погибших среди мирного населения не зафиксировано. Всего за последние пять дней отмечено 94 обстрела гражданских объектов в населенных пунктах Донецкой и Луганской областей", – сообщили в штабе ООС.
За это время было повреждено 44 жилых дома, четыре учреждения образования, пять объектов гражданской инфраструктуры. Были ранены два мирных жителя, трое получили контузию.
Глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Кириленко сообщил 20 февраля в Facebook, что боевики устроили интенсивный обстрел окрестностей Марьинки, снаряды тяжелой артиллерии долетели до школы-интерната.
"Сегодня утром были разрушены четыре дома в селе Победа. Со стороны Горловки оккупанты ведут обстрел города Зализное – два снаряда попали в частный дом, повредили окна, крышу и одну комнату", – уточнил Кириленко.
Днем он сообщил, что Красногоровка после обстрелов осталась без электроснабжения. Кириленко опубликовал фотографии разрушенных домов в Марьинке и поселке Победа.
В ходе обстрелов боевики повредили два трансформатора на насосной станции Южнодонбасского водопровода. Была остановлена подача воды на четыре фильтровальные станции, которые в общей сложности обслуживают порядка 50 населенных пунктов. Фильтровальные станции Мариуполя перевели на водоснабжение из Старокрымского водохранилища.
В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой.
Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
17 февраля 2022 года на Донбассе резко обострилась ситуация. По информации штаба операции Объединенных сил, были обстреляны 30 населенных пунктов на подконтрольной Украине территории, причем под удар попали детский сад и несколько школ, где в это время находились дети. Пострадали двое военных и пятеро гражданских.
18-го, 19-го и 20 февраля обстрелы на Донбассе продолжились. 19 февраля в результате обстрелов со стороны боевиков погибли двое украинских военнослужащих, еще четверо получили ранение, 20-го также был ранен военнослужащий.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что никаких приказов в Украине об освобождении силовым путем временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей нет. Данилов также сообщил об угрозе провокаций со стороны РФ.
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный предположил, что провокации в ОРДЛО организовываются для оправдания ввода на оккупированную территорию регулярных воинских частей из России под видом миротворцев.