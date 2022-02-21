В штабе ООС рассказали, сколько жилых домов пострадало на Донбассе в результате обстрелов

Об этом сообщил представитель штаба операции Объединенных сил Виктор Лысюк в ходе брифинга, который транслируется на странице ООС в Facebook.

За этот период боевики провели 19 обстрелов гражданских объектов в населенных пунктах Малиновое, Новолуганское, Зализное, Зайцево, Старый Айдар, Водяное, Талаковка, Красногоровка, Пески Донецкой области.

"Раненых и погибших среди мирного населения не зафиксировано. Всего за последние пять дней отмечено 94 обстрела гражданских объектов в населенных пунктах Донецкой и Луганской областей", – сообщили в штабе ООС.

За это время было повреждено 44 жилых дома, четыре учреждения образования, пять объектов гражданской инфраструктуры. Были ранены два мирных жителя, трое получили контузию.

Глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Кириленко сообщил 20 февраля в Facebook, что боевики устроили интенсивный обстрел окрестностей Марьинки, снаряды тяжелой артиллерии долетели до школы-интерната.

"Сегодня утром были разрушены четыре дома в селе Победа. Со стороны Горловки оккупанты ведут обстрел города Зализное – два снаряда попали в частный дом, повредили окна, крышу и одну комнату", – уточнил Кириленко.

Днем он сообщил, что Красногоровка после обстрелов осталась без электроснабжения. Кириленко опубликовал фотографии разрушенных домов в Марьинке и поселке Победа.

В ходе обстрелов боевики повредили два трансформатора на насосной станции Южнодонбасского водопровода. Была остановлена подача воды на четыре фильтровальные станции, которые в общей сложности обслуживают порядка 50 населенных пунктов. Фильтровальные станции Мариуполя перевели на водоснабжение из Старокрымского водохранилища.