Боевики в течение часа обстреливали Станицу Луганскую, ранен украинский военный – штаб ООС

Об этом сообщил начальник пресс-службы Объединенных сил Павел Ковальчук во время брифинга, который транслировался на странице ООС в Facebook.

"Противник задействовал артиллерийские системы калибра 152 мм и 122 мм, минометы калибра 120 мм и 82 мм, противотанковые ракетные комплексы и беспилотные летательные аппараты, гранатометы и крупнокалиберные пулеметы", – сказал Ковальчук.

По его словам, боевики около часа обстреливали Станицу Луганскую. За это время выпустили 140 артиллерийских снарядов калибра 122 мм.

"В результате обстрела боевую травму получил один из украинских военнослужащих. Его состояние здоровья – удовлетворительное", – уточнили в штабе.

В штабе ООС сообщили, что в результате обстрелов с 16.00 20 февраля и по состоянию на 9.00 21 февраля на Донбассе пострадало семь жилых домов. За последние пять дней оккупанты 94 раза обстреляли гражданские объекты в населенных пунктах Донецкой и Луганской областей.