ФСБ утверждает, что украинские военные разрушили снарядом пограничный пункт в Ростовской области, в штабе ООС ответили

"21 февраля в 9.50 выпущенным с территории Украины снарядом неустановленного образца полностью разрушено место несения службы пограничных нарядов по Ростовской области", – говорится в сообщении.
Российские спецслужбы утверждают, что снаряд упал на расстоянии 150 м от российско-украинской границы.
В штабе операции Объединенных сил назвали эту информацию фейком и пропагандой для нагнетания ситуации.
"На этот раз агрессор прибег к обвинениям украинских защитников в якобы обстреле российского пограничного пункта в Ростовской области. Это не соответствует действительности. Продемонстрированное на фото и видео российскими пропагандистскими СМИ здание больше напоминает хозяйственное помещение, чем пограничный пункт", – говорится в сообщении штаба.
Также отмечается, что артиллерийские подразделения из состава Объединенных сил находятся в районах отвода, а следовательно, разрушение упомянутого ФСБ "пограничного пункта" невозможно.
В штабе ООС подчеркивают, что "при отсутствии каких-либо агрессивных действий со стороны украинских защитников захватчики сами подрывают объекты инфраструктуры и совершают хаотичные обстрелы населенных пунктов".
В конце октября прошлого года американские СМИ сообщили, что Россия стягивает войска к границе с Украиной. Позже об угрозе полномасштабного вторжения со стороны РФ неоднократно заявляли и лидеры западных стран.
В Белом доме заявили 18 января 2022 года, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. 11 февраля, по данным The Guardian, президент США Джо Байден во время видеоконференции с лидерами нескольких государств заявил, что РФ может напасть на Украину в ближайшие дни. В то же время украинские власти заявляли, что западные страны преувеличивают опасность.
Министр обороны Украины Алексей Резников 14 февраля заявил, что вблизи границы Украины находится 125 тыс. наземного компонента войск РФ. По его словам, в настоящее время Россия не создала наступательные ударные группировки ни на одном из участков вблизи границы Украины.
15 февраля минобороны РФ сообщило о частичном возвращении военнослужащих, находившихся у границ Украины, в места постоянной дислокации. США, НАТО и Украина заявляли, что пока не видят существенного отвода российских войск от украинских границ.
17 февраля на Донбассе резко обострилась ситуация. По информации штаба операции Объединенных сил, были обстреляны более 30 населенных пунктов на подконтрольной Украине территории, причем под удар попали детский сад и несколько школ, где в это время находились дети. Пострадали двое военных и пятеро гражданских.
18-го, 19-го и 20 февраля обстрелы на Донбассе продолжились. В частности, 20 февраля боевики 80 раз открывали огонь.