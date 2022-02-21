ФСБ утверждает, что украинские военные разрушили снарядом пограничный пункт в Ростовской области, в штабе ООС ответили

Российские спецслужбы утверждают, что снаряд упал на расстоянии 150 м от российско-украинской границы Фото: ua.depositphotos.com

"21 февраля в 9.50 выпущенным с территории Украины снарядом неустановленного образца полностью разрушено место несения службы пограничных нарядов по Ростовской области", – говорится в сообщении.

Российские спецслужбы утверждают, что снаряд упал на расстоянии 150 м от российско-украинской границы.

В штабе операции Объединенных сил назвали эту информацию фейком и пропагандой для нагнетания ситуации.

"На этот раз агрессор прибег к обвинениям украинских защитников в якобы обстреле российского пограничного пункта в Ростовской области. Это не соответствует действительности. Продемонстрированное на фото и видео российскими пропагандистскими СМИ здание больше напоминает хозяйственное помещение, чем пограничный пункт", – говорится в сообщении штаба.

Также отмечается, что артиллерийские подразделения из состава Объединенных сил находятся в районах отвода, а следовательно, разрушение упомянутого ФСБ "пограничного пункта" невозможно.



В штабе ООС подчеркивают, что "при отсутствии каких-либо агрессивных действий со стороны украинских защитников захватчики сами подрывают объекты инфраструктуры и совершают хаотичные обстрелы населенных пунктов".